Πάτρα: Συναυλία - αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

Μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη, τον αξέχαστο Μίκη Θεοδωράκη διοργανώνει ο Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίου Νομού Αχαΐας, αυτή την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 20.30 στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων της Πάτρας, στην Ακτή Δυμαίων, με την υποστήριξη της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας.

Με τη σημαντική αυτή βραδιά που θα συνδυάσει τα αθάνατα τραγούδια και τις έξοχες μουσικές με χορογραφίες, ο δραστήριος σύλλογος των Συνταξιούχων Δημοσίου του νομού, θέτει εκ νέου στο επίκεντρο τον Μίκη Θεοδωράκη (1925-2021), την εμβληματική αυτή μορφή της ελληνικής αλλά και διεθνούς μουσικής μέσα από τη χειμαρρώδη καλλιτεχνική του διαδρομή και την ανεξίτηλη σφραγίδα που άφησε στη συλλογική μνήμη.

Η ξεχωριστή αυτή όπως αναμένεται, μουσική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή της χορωδίας του Συλλόγου Συνταξιούχων Δημοσίου Νομού Αχαΐας και μουσικού συνόλου, σε συνεργασία με τη Λαϊκή Ορχήστρα του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων, θα φέρει ξανά στο προσκήνιο τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα και καθοριστικά με κορυφαίες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας, με τους κοινωνικούς αγώνες, με την ποίηση, την καθημερινή ζωή και με τις μνήμες πολλών γενεών.

Το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων έχει αναλάβει και την επιμέλεια των χορογραφιών τις οποίες και θα παρουσιάσει.

Ο Μίκης Θεοδωράκης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της Ελλάδας, με πολυποίκιλο έργο που ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας. Οι μελοποιήσεις του σε ποιήματα κορυφαίων ποιητών, τα τραγούδια του που αγαπήθηκαν με πάθος από τον κόσμο, έγιναν κομμάτι της ζωής τους, των αγωνιών, των επιθυμιών αλλά και των αγώνων τους, τραγουδήθηκαν σε πλατείες, θέατρα, συναυλίες και σπίτια, είναι μερικούς μόνο από τους λόγους που η προσωπικότητα του συνθέτη εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο τη χώρα μας. Η μουσική του διαδρομή συνδέθηκε αναπόσπαστα με την ιστορική πορεία του τόπου.

Η εκδήλωση της Τετάρτης 17 Ιουνίου στα Παλαιά Σφαγεία στον υπαίθριο χώρο, δίνει στην Πάτρα μια πρώτης τάξεως αφορμή να ξανακούσει τραγούδια που παραμένουν ζωντανά, επειδή ανήκουν σε κάτι μεγαλύτερο και πολύ πιο ευρύτερο από μια μουσική εποχή: στην κοινή εμπειρία ανθρώπων που μεγάλωσαν, αγωνίστηκαν, θυμήθηκαν και συγκινήθηκαν μέσα από τη μουσική του πάντα και καίρια επίκαιρου Μίκη Θεοδωράκη.