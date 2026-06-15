Πάτρα: Συνεχίζεται απόψε Δευτέρα και την Τρίτη 16-6 το Διεθνές Χορευτικό Αντάμωμα

Άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς ανταμώνουν για δεύτερη ημέρα απόψε Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 στις 9.00 το βράδυ, στο χώρο του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων Δήμου Πατρέων (στην Πλαζ), όπου στο πλαίσιο του τριήμερου Διεθνούς Χορευτικού Ανταμώματος που διοργανώνει το Χορευτικό Τμήμα του δήμου της Πάτρας, στέλνουν το δικό τους μήνυμα για την προώθηση της αλληλεγγύης, του σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας στην κουλτούρα τους.

Το αντάμωμα ολοκληρώνεται την Τρίτη 16 Ιουνίου με τη συμμετοχή συγκροτημάτων από το Εκουαδόρ, το Μεξικό και τη Ρουμανία καθώς και συγκροτημάτων από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.

Στόχος του ανταμώματος είναι η καλλιέργεια αντιρατσιστικών απόψεων ενάντια στην καταπίεση λαών, εθνών, πολιτισμών και ανθρώπων, η προστασία της φύσης από την ασύδοτη εκμετάλλευσή για το κέρδος και η αποστολή φιλειρηνικού μηνύματος προς κάθε κατεύθυνση.

Όλα αυτά, σε μία περίοδο που η ερασιτεχνική δημιουργία και οι άνθρωποι των πολιτιστικών συλλόγων που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της γειτονιάς - πληρώνουν βαρύ τίμημα, καθώς διακυβεύεται κι΄ αυτή ακόμα η ύπαρξή τους, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Την Κυριακή 14 Ιουνίου, πρώτη ημέρα του ανταμώματος, εκατοντάδες φίλοι της παράδοσης έδωσαν το παρών με τα χορευτικά σχήματα να «μεταφέρουν» στο κοινό το μεγαλείο της ερασιτεχνικής δημιουργίας και της χορευτικής παραδοσιακής έκφρασης.

Την έναρξη του τριημέρου παρακολούθησε ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης, ο οποίος απηύθυνε & σύντομο χαιρετισμό. Παραβρέθηκαν δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

Η παρακολούθηση των δράσεων του τριημέρου με ώρα έναρξης 21.00, είναι δωρεάν.