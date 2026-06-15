Πάτρα: Τραυματισμός αστυνομικού κατά τη διάρκεια καταδίωξης

Σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό αστυνομικού της ΟΠΚΕ φέρνει στο φως η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας με ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η Ένωση, το περιστατικό εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (15/6/2026), γύρω στις 3 τα ξημερώματα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης καταδίωξης αλλοδαπού στην περιοχή του Ζαβλανίου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας αναφέρει: «Ακόμα ένα σοβαρό περιστατικό αποδεικνύει τους θανάσιμους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί στο πεδίο της μάχης κατά του εγκλήματος.

Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, κατά τη διάρκεια της σύλληψης αλλοδαπού δράστη, αστυνομικός της Ο.Π.Κ.Ε. τραυματίστηκε την ώρα που επιχειρούσε στο συμβάν. Ο συνάδελφος διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για Βία κατά των Υπαλλήλων και Δικαστικών Προσώπων, Απείθεια και Νόμο Περί Αλλοδαπών. Ο αστυνομικός έλαβε εξιτήριο και αναρρώνει στην οικία του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας εύχεται από καρδιάς ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον συνάδελφό μας. Θα παραμείνουμε στο πλευρό του για οτιδήποτε χρειαστεί.

Η αυταπάρνηση και ο τραυματισμός του συναδέλφου αναδεικνύουν, για ακόμα μία φορά, την αδιαμφισβήτητη επικινδυνότητα του αστυνομικού επαγγέλματος.

Η Πολιτεία οφείλει επιτέλους να σταματήσει να εθελοτυφλεί. Έχει χρέος να προχωρήσει στην έμπρακτη και θεσμική αναγνώριση της επικινδυνότητας του έργου

μας, αντί να εξαντλεί την υποχρέωσή της στην καταβολή ενός και μόνο επιδόματος.

Απαιτούμε σεβασμό στη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του Έλληνα Αστυνομικού, καθώς αποτελούμε το μόνο σώμα και τον μοναδικό κλάδο εργαζομένων που αριθμεί

περισσότερους από 100 νεκρούς εν καιρώ ειρήνης».