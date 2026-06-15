Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17-6-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΟΛΥΒΑΚΙΔΗ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/6/2026 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΘΩΜΑΪΣ (ΜΟΝΑΧΗ), ΘΩΜΑΣ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΟΛΥΒΑΚΙΔΗ, ΣΟΦΟΥΛΑ ΠΟΛΥΒΑΚΙΔΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΛΒΙΝΑ ΠΟΛΥΒΑΚΙΔΗ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΓΚΟΥΣΕΤΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΒΑΓΕΝΑ

ΕΤΩΝ 91

Κηδεύουμε την Τρίτη 16-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονα Προαστείου.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Προαστείου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΒΑΓΕΝΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΟΥΝΤΑΣ,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΕΖΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΒΑΓΕΝΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

ΑΘΗΝΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

ΕΤΩΝ: 83

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 16-6-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Άνω Σουδενέικα Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ακριβή Κυριαζοπούλου, Παναγιώτης & Ευαγγελία Κυριαζοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝ/ΝΟ ΑΘ. ΔΟΥΒΡΗ

ΕΤΩΝ 78

Κηδεύουμε την Τρίτη 16-6-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α' Κοιμητηρίου Πατρών.

Η σύζυγος του: Καίτη

Τα παιδιά του: Αθανάσιος και Έλλη Δούβρη, Σωτήριος και Ειρήνη Δούβρη.

Τα εγγόνια του: Κατερίνα-Μαρία, Καλλιρρόη, Κων/να.

Τα αδέλφια του: Νικόλαος και Ελένη Δούβρη, Βαρβάρα χήρα Κ. Παπανδρέου

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ χήρα ΧΑΡ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα & γιαγιά

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΓΑΛΑΝΗ

ΕΤΩΝ: 94

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 16-6-2026 και ώρα 4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σιμόπουλο Ηλείας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική {χήρα} Δημ. Λαμπρόπουλου, Αναστασία Γαλάνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε την Τετάρτη 17-6-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α' Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.

Τα παιδιά του: Ιωάννα και Δημοσθένης, Μαρία και Κωνσταντίνος

Τα εγγόνια του: Δημήτρης, Ανδριάνα, Λυδία, Φώτης

Τα αδέλφια του

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις στο σύλλογο "Το Χαμόγελο του παιδιού".

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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