Δολοφονία στον Λόγγο: Το μαχαίρι «καρφώνει» τον Ιταλό- Καταρρέει το αφήγημά του, περί αλληλοεξόντωσης

Στις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν σε όλο το σπίτι, στο «σκουπισμένο» μαχαίρι που εντοπίστηκε στο σημείο αλλά και στα ματωμένα αποτυπώματα της 54χρονης στο όπλο τύπου φλόμπερ και σε ένα λάπτοπ, ρίχνουν την προσοχή τους οι αρχές που έχουν αναλάβει τις έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.

Τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων που βγήκαν σήμερα (15.06.2026), φέρεται να επιβεβαιώνουν το σενάριο των αρχών για απόπειρα αλλοίωσης του τόπου της δολοφονίας με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Το κουζινομάχαιρο των 20 εκατοστών που βρέθηκε κάτω από τη σορό της γυναίκας, φέρεται να ήταν «σκουπισμένο» και να μην έφερε κανένα δαχτυλικό αποτύπωμα, ούτε καν της ίδιας. Οι αρχές εκτιμούν ότι φέρεται να αφέθηκε εσκεμμένα στον χώρο του εγκλήματος -όπως και το όπλο τύπου φλόμπερ με το οποίο φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι ο 26χρονος- προκειμένου να στηθεί ένα σκηνικό «αλληλοεξόντωσης» από τον δράστη.

Ο δράστης φέρεται να επιδίωξε να δημιουργήσει την εντύπωση πως μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν, την ώρα που σε απόσταση αναπνοής ο 65χρονος Ιταλός σύζυγος της γυναίκας υποστήριζε ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό.

Ο 65χρονος παραμένει στη φυλακή, αν και αρνείται την εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία.

Ένα ακόμα σοκαριστικό στοιχείο, το οποίο φέρεται να καταδεικνύει την ερασιτεχνική προσπάθεια του δράστη να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος, είναι τα ματωμένα αποτυπώματα της 54χρονης που βρέθηκαν στο όπλο τύπου φλόμπερ και στο λάπτοπ.

Αυτό φέρεται να σημαίνει πως η γυναίκα έπιασε τα συγκεκριμένα αντικείμενα προτού πέσει νεκρή και αφού δέχθηκε άγρια χτυπήματα, υποτίθεται από τον γιο της.

Και αυτό το στοιχείο ωστόσο «καταρρέει», μιας και στα χέρια της δεν βρέθηκε το παραμικρό ίχνος πυρίτιδας που θα δικαιολογούσε τη χρήση όπλου για τη δολοφονία του γιου της.

Ο αρχικός ισχυρισμός του 65χρονου Ιταλού που προφυλακίστηκε, ότι δηλαδή η μητέρα φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να αυτοτραυματίστηκε με μανία χρησιμοποιώντας το κουζινομάχαιρο, καταρρέει πλήρως από τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα.