Σε τροχιά σύγκρουσης Νετανιάχου και Τραμπ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν για κατάπαυση πυρός

Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετά την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για παύση των εχθροπραξιών.

Η συμφωνία, η οποία προβλέπει κατάπαυση πυρός για 60 ημέρες και επαναφορά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, φαίνεται να απέχει σημαντικά από τους αρχικούς πολεμικούς στόχους του Ισραήλ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της ιρανικής επιρροής στην περιοχή και την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, η συμφωνία θεωρείται «εξαιρετικά αρνητική» για τα συμφέροντα της χώρας. Εκφράζονται ανησυχίες ότι η περίοδος των διαπραγματεύσεων ενδέχεται να παραταθεί, περιορίζοντας τη δυνατότητα του Ισραήλ να συνεχίσει στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ βασικά ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι πυραυλικές του δυνατότητες, παραμένουν ανοιχτά.

Οι διαφωνίες μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ έχουν ενταθεί ιδιαίτερα σε σχέση με τις επιχειρήσεις στον Λίβανο. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να έχει ζητήσει τον περιορισμό των ισραηλινών επιθέσεων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται απρόθυμος να συμμορφωθεί πλήρως.

Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ αποφεύγει δημόσια αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, στο παρασκήνιο υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια. Η ισραηλινή κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν δεσμεύεται από τους όρους της συμφωνίας και διατηρεί το δικαίωμα να ενεργήσει μονομερώς εάν κρίνει ότι απειλείται η ασφάλειά της.

Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου βρίσκεται υπό πολιτική πίεση ενόψει εκλογών το φθινόπωρο, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν μείωση της εμπιστοσύνης των Ισραηλινών προς τη δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια της χώρας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για μια σαφή απόκλιση συμφερόντων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τόσο την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων όσο και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Χεζμπολάχ χαιρετίζει το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν

Η Χεζμπολάχ χαιρέτησε τη Δευτέρα (15/06) το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του, το φιλοϊρανικό λιβανικό κίνημα δήλωσε ότι είναι «βαθιά ευγνώμον» στον σύμμαχό του για την «σταθερή του στάση στο πλευρό του Λιβάνου, του λαού του και της αντίστασής του, καθώς και για την επιμονή του ο Λίβανος να είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμφωνία που οδηγεί σε κατάπαυση του πυρός».

Μετά την ανακοίνωση Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για μια συμφωνία, η Χεζμπολάχ, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ από τις 2 Μαρτίου, σταμάτησε τη Δευτέρα τις επιθέσεις της προς το Ισραήλ.

Ωστόσο, προειδοποίησε το τελευταίο ότι δεν θα δεχτεί καμία επίθεση που παραβιάζει την κυριαρχία του Λιβάνου ή στοχεύει τον λαό του.