Στην Πάτρα την Πέμπτη 18/6 ο Κώστας Κρομμύδας με το νέο του μυθιστόρημα

Ο ηθοποιός και συγγραφέας Κώστας Κρομμύδας θα έρθει αυτή την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 στην Πάτρα με αφορμή το νέο του βιβλίο. Η εκδήλωση παρουσίασης θα γίνει στις 20:00 στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», στην οδό Κορίνθου 241 πλησίον της Κολοκοτρώνη, στην Πάτρα.

Το βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου “Γωνιά του βιβλίου” και οι εκδόσεις Διόπτρα διοργανώνουν την λογοτεχνική βραδιά & προσκαλούν το κοινό στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομμύδα με τίτλο "Το λιμάνι μου είσαι εσύ" που ήδη έχει αρχίσει να αγαπιέται από τους αναγνώστες.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ένα μυθιστόρημα, πλημμυρισμένο από τη μυρωδιά της μαστίχας, για μια αγάπη που ακροβατεί ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα.

«Ένας παλιός μύθος λέει πως κάποιες γυναίκες πρόσφεραν ένα κλαδάκι σκίνου στους ναυτικούς άντρες τους με την ευχή να επιστρέψουν πριν αυτό ξεραθεί…».

"Αγάπησα τον Φίλιππο γνωρίζοντας πως η ζωή του είναι η θάλασσα και η δική μου ένας κόσμος γεμάτος κανόνες και πρέπει στη στεριά. Η σχέση μας έπρεπε να παραμένει κρυφή, μετρημένη σε λίγες ώρες μαζί και σε αμέτρητα αντίο.

Στο νησί μου, τη Χίο, με την ευωδιά της μαστίχας και των εσπεριδοειδών να μας πλημμυρίζει, οι δύο κόσμοι μας δέθηκαν σε έναν περίτεχνο ναυτικό κόμπο.

Όταν ζωντάνεψε ο εφιάλτης, κατάλαβα πόσο εύθραυστα είναι όλα όσα αγαπάς και πόσο κοντά μπορεί να βρεθείς -μέσα σε μια στιγμή- στο να τα χάσεις.

Και τότε συνειδητοποίησα πως δεν έχει σημασία πόσο μακριά φεύγεις, αλλά να έχεις λόγο να επιστρέφεις πάντα… στο λιμάνι σου".

Με φόντο τη ναυτιλία και τη Χίο, ανάμεσα σε ανοιχτές θάλασσες, κινδύνους και περιπέτειες, ένας έρωτας θα γίνει ακατάλυτος δεσμός.

«Μιλά ένας μύθος για κάποιο καράβι ακυβέρνητο, που χρόνια βολόδερνε μοναχό στις θάλασσες, χωρίς πλήρωμα, χωρίς καπετάνιο. Κανείς δεν μπόρεσε να το τιθασεύσει. Στοιχειωμένο πλανιόταν, παραδομένο στα ρεύματα, κι όμως ποτέ δεν τσακιζόταν, ποτέ δεν βυθιζόταν. Μονάχα ταξίδευε, πεισματάρικο, σε άγνωστα νερά. Κάπως έτσι μοιάζει όταν ο έρωτας κυβερνάει το μέσα σου». Ένα βιβλίο για τη μοναξιά εκείνων που φεύγουν και τη σιωπηλή δύναμη εκείνων που περιμένουν, για έρωτες που δοκιμάζονται, αλλά μένουν ακλόνητοι.

Ο γοητευτικός ηθοποιός και συγγραφέας με μία σταθερή παρουσία στο χώρο του μυθιστορήματος τα τελευταία 15 χρόνια, Κώστας Κρομμύδας ξεκίνησε να γράφει το 2011 και από τότε έχουν εκδοθεί 15 βιβλία του. Το βιβλίο του "Κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω" βραβεύτηκε το 2024 ως το καλύτερο µυθιστόρηµα της χρονιάς και το ίδιο βραβείο απέσπασαν τα μυθιστορήματά του "Δούρειος Ίππος", το 2023, και "Ακάκιε", το 2022 που είχε να κάνει & με την Πάτρα & το εργοστάσιο της Μίσκο.

Το έργο του "Ουρανόεσσα" ανακηρύχθηκε το 2017 το καλύτερο µυθιστόρηµα της χρονιάς στην κατηγορία «Ηρωίδα-έµπνευση». Όλα τα µυθιστορήµατά του βρίσκονταν στην τελική δεκάδα των Βραβείων Βιβλίου των Public. Παραδίδει µαθήµατα συγγραφής (Master Class) και «δηµόσιου λόγου-public speech». Αρθρογραφεί σε sites, εφηµερίδες και περιοδικά. Έξι βιβλία του έχουν µεταφραστεί στα αγγλικά και κυκλοφορούν µέσω της πλατφόρµας του Amazon. Είναι επίσης απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου. Έχει εργαστεί ως ηθοποιός στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο.