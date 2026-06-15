Πίσω στη φυλακή ο Γιωτόπουλος- Ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την αποφυλάκισή του

Οριστικό «φρένο» στην αποφυλάκιση του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έβαλε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου σε σχηματισμό συμβουλίου, αναιρώντας το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε ανοίξει τις πόρτες της φυλακής για τον καταδικασμένο σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 25 ετών.

Ο Γιωτόπουλος είχε αποφυλακιστεί μόλις πριν από δύο εβδομάδες, ωστόσο ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, αφού μελέτησε τη δικογραφία, εισηγήθηκε την άσκηση αναίρεσης, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υφ' όρον απόλυσή του.

Στο επίκεντρο της εισαγγελικής επιχειρηματολογίας βρέθηκε το ζήτημα του εφαρμοστέου νόμου. Συγκεκριμένα, ο κ. Λογοθέτης εκτίμησε ότι η περίπτωση Γιωτόπουλου εμπίπτει στον νόμο 4855/2021, βάσει του οποίου καταδικασμένος που εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης μπορεί να απολυθεί μόνον εφόσον έχει πραγματικά εκτίσει 25 έτη και όχι στον προηγούμενο νόμο που προέβλεπε έκτιση 19 ετών, τον οποίο είχε επικαλεστεί το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά.

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά είχε αποφασίσει την αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου επικαλούμενο την καλή διαγωγή του κατά τη διάρκεια της κράτησής του, την κανονική επιστροφή του από τις άδειες που είχε λάβει τα τελευταία χρόνια, καθώς και την απόκτηση διδακτορικού τίτλου εντός της φυλακής.

Η αποφυλάκισή του είχε προκαλέσει άμεσες αντιδράσεις, με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, να παρεμβαίνει αμέσως και να αναθέτει την αξιολόγηση της απόφασης στον κ. Λογοθέτη, μια κίνηση που τελικά οδήγησε στην αναίρεση της αποφυλάκισης και στην επιστροφή του αρχηγού της 17 Νοέμβρη πίσω στη φυλακή.