Πύργος: Δύο ατυχήματα, δύο τραυματίες μέσα σε λίγα λεπτά

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην πόλη του Πύργου με διαφορά λίγων λεπτών.

Το πρώτο συνέβη περίπου στις τρεις στη συμβολή των οδών καπετάν Γιώργη και Παπαφλέσσα σε σύγκρουση δικύκλου με αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει υποστεί κάταγμα στο κάτω άκρο, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Το δεύτερο ατύχημα συνέβη στην οδό Πατρών κοντά στο δημοτικό στάδιο πάλι με σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο.

Και εδώ ο δικυκλιστής ήταν αυτός που τραυματίστηκε σε αυτή την περίπτωση ελαφρύτερα.