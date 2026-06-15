Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύζυγος της Δανάης Μπάρκα

Στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Μεσσηνιακή Μάνη παντρεύτηκαν το Σάββατο η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης.

Σε έναν τόπο με ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για την παρουσιάστρια και ηθοποιό, καθώς εκεί κοντά βρίσκεται ο ξενώνας που διαθέτει η μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου, το ζευγάρι γιόρτασε τη σημαντική αυτή ημέρα της ζωής του, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα τους πρόσωπα και συγγενείς.

Επιλέγοντας ένα νυφικό με ανοιχτούς ώμους και δαντέλα των Mi-Ro, η Δανάη Μπάρκα έφτασε στην εκκλησία -η οποία ήταν διακριτικά στολισμένη με κλαδιά ελιάς- συνοδευόμενη από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. Εκεί την περίμεναν η γιαγιά της Τούλα, η μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου και ο πατέρας της Νώντας για να την «παραδώσουν» στον γαμπρό.

Όσο για τον γαμπρό, Φάνη Μπότση, ο οποίος φορούσε ένα πράσινο σκούρο κοστούμι, την υποδέχθηκε με ένα πελώριο χαμόγελο στα χείλη του.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν η σχεδιάστρια Χριστίνα Τσιάνη, ο Χάρης Πεχλιβανίδης και η Νόνη Δούνια. Πρόκειται για τρία πρόσωπα που βρίσκονται εδώ και χρόνια στο στενό περιβάλλον της Δανάης Μπάρκα και έχουν μοιραστεί μαζί της πολλές σημαντικές στιγμές της ζωής της.

Μετά τη γαμήλια τελετή ακολούθησε δεξίωση στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, με το γλέντι και τους χορούς να κρατούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μάλιστα, viral έγινε ο χορός της μητέρας της νύφης, Βίκυς Σταυροπούλου.

Όσο για τους καλεσμένους, επρόκειτο για γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, της showbiz, αλλά και της πολιτικής. Μεταξύ άλλων, ο Άρης Καβατζίκης, η Μαρία Μπεκατώρου, η Μαρία Καβογιάννη, η Νίκη Κεραμέως, η Νόνη Δούνια, ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, ο Ανδρέας Γεωργίου, η Σιμώνη Γεωργίου και η Αννίτα Πάνια.