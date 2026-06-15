Με δείπνο έκλεισε η θριαμβευτική σεζόν του Ολυμπιακού- Οικοδεσπότες οι Αγγελόπουλοι

Λίγες ημέρες μετά τους πανηγυρισμούς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τις εορταστικές εκδηλώσεις για την κατάκτηση των τίτλων, η φετινή αγωνιστική χρονιά για τον Ολυμπιακό έκλεισε και επίσημα με ένα δείπνο αποχαιρετισμού.

Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι παρέθεσαν δείπνο σε όλα τα μέλη της ομάδας, θέλοντας να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους για την εξαιρετική πορεία και τις επιτυχίες της σεζόν, αλλά και να αποχαιρετήσουν παίκτες, προπονητικό επιτελείο και στελέχη πριν από την έναρξη των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου στο Μικρολίμανο και συγκεκριμένα στο εστιατόριο «Twenty Five», το οποίο ανήκει στον φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» Άλεκ Πίτερς. Εκεί, τα μέλη της ομάδας είχαν την ευκαιρία να περάσουν μερικές χαλαρές στιγμές μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, στο τελευταίο επίσημο ραντεβού της χρονιάς.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό, με τους πρωταγωνιστές της επιτυχημένης σεζόν να γιορτάζουν για μία ακόμη φορά τα επιτεύγματά τους, πριν ανανεώσουν το ραντεβού τους για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ξεχωριστή θέση στις φωτογραφίες της βραδιάς είχαν φυσικά τα δύο τρόπαια που κατέκτησε ο Ολυμπιακός, με τις κούπες να αποτελούν πόλο έλξης για παίκτες και παρευρισκόμενους, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια ιστορική χρονιά για τον σύλλογο.