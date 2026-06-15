Πρωτοβουλία του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας για το ΕΑΠ- Καραχάλιος: Η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από θεσμικό διάλογο και σεβασμό στη νομιμότητα

Την διασφάλιση της διοικητικής εγκυρότητας, της εργασιακής ισονομίας και της θεσμικής συνεννόησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) ζητά η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήματος Δυτικής Ελλάδας, με ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσε κατά τη συνεδρίασή της, παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Εργαζομένων Συμβασιούχων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

Στο ψήφισμά του, το ΤΕΕ/ΤΔΕ υπογραμμίζει ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποτελεί μια κρίσιμη εκπαιδευτική, επιστημονική και τεχνολογική υποδομή με έδρα την Πάτρα. Η εύρυθμη, καθημερινή λειτουργία του, καθώς και η διαχείριση των σύνθετων ψηφιακών και οργανωτικών του συστημάτων, βασίζεται de facto στο έμπειρο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που το στελεχώνει σταθερά επί σειρά ετών. Με αφορμή την ολοκλήρωση του διαγωνισμού 2Κ/2025 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση οργανικών θέσεων ΙΔΑΧ, διαπιστώνεται μια σοβαρή θεσμική απόκλιση. Αντί για την προβλεπόμενη και ομαλή ένταξη των επιτυχόντων σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, εισάγονται στα σχέδια συμβάσεων ειδικοί όροι –όπως οι άτυποι κανόνες λύσης της εργασιακής σχέσης – οι οποίοι δημιουργούν συνθήκες ασάφειας και καταστρατηγούν το κύρος των αδιάβλητων διαδικασιών επιλογής του ΑΣΕΠ.

Ως θεσμικός φορέας που προάγει την τήρηση των κανόνων δικαίου, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας επισημαίνει ότι η επίλυση τέτοιων εξειδικευμένων νομικών και οργανωτικών ζητημάτων απαιτεί τη διεξαγωγή συγκροτημένης διοικητικής διαβούλευσης. Η άρνηση της Διοίκησης του Ιδρύματος να προσέλθει σε διάλογο με το Σωματείο των Συμβασιούχων και τον νομικό του σύμβουλο, αποτελεί πρακτική που έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της χρηστής διοίκησης. Καθώς η διαφωνία επικεντρώνεται αποκλειστικά σε νομικά ζητήματα των υπό υπογραφή συμβάσεων, η άρνηση συμμετοχής των νομικών εκπροσώπων των εργαζομένων δυσχεραίνει αδικαιολόγητα την επίτευξη συμφωνίας και παρατείνει την εργασιακή αναταραχή, πλήττοντας ένα Ίδρυμα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την επιστημονική και αναπτυξιακή ταυτότητα της Πάτρας.

Κατόπιν αυτών, το ΤΕΕ/ΤΔΕ ζητά:

Την άμεση πραγματοποίηση θεσμικής συνάντησης της Διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΔΕ με τη Διοίκηση του Ε.Α.Π., με την κοινή συμμετοχή και παρουσία του Σωματείου Εργαζομένων Συμβασιούχων. Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η απευθείας θεσμική παρέμβαση του Επιμελητηρίου για την άρση του αδιεξόδου.

Την πλήρη εναρμόνιση των συμβάσεων εργασίας με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το προσωπικό ΙΔΑΧ στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, διασφαλίζοντας την ασφάλεια δικαίου και την εργασιακή ισονομία. Η διασφάλιση της θεσμικής ομαλότητας, της αξιοκρατίας και του σεβασμού των νόμων αποτελεί απαρέγκλιτο όρο για την ανάπτυξη και την επιστημονική πρόοδο της Δυτικής Ελλάδας.

«Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ακαδημαϊκούς και αναπτυξιακούς πυλώνες της Δυτικής Ελλάδας και η εύρυθμη λειτουργία του αφορά ολόκληρη την τοπική κοινωνία» αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος.

«Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε ομόφωνα να παρέμβει θεσμικά, διότι θεωρούμε ότι ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, της εργασιακής ισονομίας και της διοικητικής ομαλότητας πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσα από διάλογο και συνεννόηση.

Πιστεύουμε ότι η άμεση έναρξη ουσιαστικής διαβούλευσης μεταξύ της Διοίκησης του Ε.Α.Π. και των εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις που θα διασφαλίζουν τόσο τη νομιμότητα όσο και την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος. Η εφαρμογή των κανόνων δικαίου και η διατήρηση κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και τη συνέχιση της σημαντικής προσφοράς του στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας».