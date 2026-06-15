Δυτική Αχαΐα: Μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Ζησιμέικα- Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις- Ρίψεις από τέσσερα εναέρια

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστικη, καθώς πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή των Ζησιμέικων στη Δυτική Αχαΐα και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες δίνουν μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο της φωτιάς και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 48 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων και 11 οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη, ενισχύοντας τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη με τις φλόγες αλλά προς το παρόν η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες επιτηρούν την περιοχή και διευθετούν την κυκλοφορία.

Φωτο: Βασίλης Καράπαπας