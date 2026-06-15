Πάτρα: Ποτάμι τα νερά στην Ακτή Δυμαίων- Έπεσε ήδη ένα δίκυκλο- ΦΩΤΟ

Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οδηγοί και επαγγελματίες στην οδό Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα, στο ύψος της Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου μεγάλες ποσότητες νερού έχουν μετατρέψει τον δρόμο σε... ποτάμι.

Σύμφωνα με καταστηματάρχες της περιοχής, που μίλησαν στο thebest.gr, αιτία του προβλήματος φαίνεται να είναι η βλάβη σωλήνα σε παρακείμενο οικόπεδο, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με μηχανήματα. Το νερό τρέχει ανεξέλεγκτα, εδώ και δυο ημέρες, πλημμυρίζοντας το οδόστρωμα και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους.

Το σημείο έχει καταστεί επικίνδυνο για τη διέλευση οχημάτων και ιδίως δικύκλων. Σήμερα το πρωί σημειώθηκε ατύχημα, με πτώση μοτοσικλέτας, ευτυχώς χωρίς τραυματισμό του οδηγού.

Οι κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής έχουν ήδη επικοινωνήσει δύο φορές με την Αστυνομία, η οποία έχει μεταβεί στο σημείο, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει άλυτο. Οι ίδιοι ζητούν την άμεση επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατό.