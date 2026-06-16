«Το βλέμμα που σκοτώνει»: Η αντίδραση της Κέιτ Μίντλετον σε διαδηλωτές που τη γιούχαραν

Την αντίδραση της Κέιτ Μίντλετον στις αποδοκιμασίες διαδηλωτών κατά της μοναρχίας στο Trooping the Colour κατέγραψε η κάμερα.

Μέλη της ομάδας διαμαρτυρίας Republic αποδοκίμασαν έντονα την πριγκίπισσα της Ουαλίας και τα παιδιά της, πρίγκιπα Τζορτζ, πριγκίπισσα Σάρλοτ και πρίγκιπα Λούις, καθώς διέσχιζαν τη λεωφόρο The Mall στο πλαίσιο της πομπής για τα επίσημα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Δεν είναι ο βασιλιάς μου», κρατώντας αντιμοναρχικά πανό, ομπρέλες και εικόνες του Άντριου Μαουντμπάτεν - Γουίνδσορ μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κέιτ Μίντλετον έδειχνε εξοργισμένη καθώς οι διαδηλωτές αποδοκίμαζαν εκείνη, τον 12χρονο Τζορτζ, τη 10χρονη Σάρλοτ και τον 8χρονο Λούις, ενώ τους έριξε και ένα βλέμμα όλο νόημα καθώς η άμαξα περνούσε από μπροστά τους.