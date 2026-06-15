Ο δρόμος που οδηγεί στη Μαρίνα της Πάτρας άλλαξε εικόνα - ΦΩΤΟ

Μετά από εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις στον παραλιακό δρόμο της μαρίνας της Πάτρας, η εικόνα του έχει αλλάξει και η προσβασιμότητα στην ευρύτερη περιοχή είναι πολύ καλύτερη.

Τις τελευταίες ημέρες συνεργεία του δήμου Πατρέων με μηχανήματα έργου, έκαναν αφαίρεση του παλιού φθαρμένου ασφαλτοτάπητα και πέρασαν νέο. Νέα αντιολισθηρή άσφαλτος τοποθετήθηκε από το ύψος της παιδικής χαράς στη μαρίνα της Πάτρας και έως το πρώην κατάστημα Λάγιος.

Παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στον πέριξ χώρο του πρώην καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος PAS MAL, το οποίο προορίζεται για κέντρο διαχείρισης της μαρίνας της Πάτρας.