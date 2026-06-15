Κόνιτσα: Τι προκάλεσε τη μοιραία πυρκαγιά στο κοντέινερ όπου έχασαν τη ζωή τους τέσσερα αδέρφια;

Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σε κοντέινερ, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και τρεις γυναίκες έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό Τμήμα Ιωαννίνων.

Το κοντέινερ είχε παραχωρηθεί στα τέσσερα αδέρφια πριν από 30 χρόνια, έπειτα από τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας και ήταν τοποθετημένο στο χωράφι τους δίπλα από το γεφύρι της Κόνιτσας. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές και τους κατοίκους της περιοχής επί δεκαετίες τα τέσσερα αδέρφια αρνούνταν να εγκαταλείψουν το κοντέινερ, χωρίς να δέχονται την βοήθεια που προσέφεραν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και η Εκκλησία για ένα νέο σπίτι.

Το χρονικό της τραγωδίας

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/06) γράφτηκε ο τραγικός επίλογος μιας ιστορίας που είχε ξεκινήσει με τον σεισμό του 1996. Ήταν λίγο μετά τις 6 το πρωί, όταν οι κάτοικοι της Κάτω Κόνιτσας είδαν τα σύννεφα καπνού να βγαίνουν από το απομονωμένο σημείο δίπλα στο γεφύρι, όπου ζούσαν τα τέσσερα αδέρφια μέσα σε κοντέινερ. Επί τόπου έσπευσαν 10 πυροσβεστικά με 12 πυροσβέστες, όπου όταν έσπασαν την πόρτα ήταν πλέον αργά.

Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης στο κοντέινερ – «Αρνούνταν να το εγκαταλείψουν»

Οι γείτονες, συγκλονισμένοι, περιγράφουν το κοντέινερ ως υγειονομική βόμβα. Οι ηλικιωμένοι, που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, ζούσαν σε έναν βρώμικο χώρο, γεμάτο σκουπίδια, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο Δήμος είχε επιχειρήσει πολλές φορές να παρέμβει, ώστε να μεταφερθούν σε σπίτι, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς οι ίδιοι αρνούνταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, παλαιότερα είχε επιληφθεί και η Κοινωνική Πρόνοια για καθαρισμό του κοντέινερ.

Αν και τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση, εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από κάποιο κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν φως. Σε κάθε περίπτωση το ανακριτικό της Πυροσβεστικής επιχειρεί για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.