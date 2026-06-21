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Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 γιορτάζουν τα ονόματα Αφροδίσιος και Αφροδισία.

Σύμφωνα με το ορθόδοξο Εορτολόγιο η ημέρα περιλαμβάνει τις εξής θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις:

Θρησκευτική Εορτή

Αγίου Αφροδισίου, Αγίου Ιουλιανού από την Κιλικία, Αγίου Τερεντίου, επισκόπου Ικονίου, Αγίου Νικήτα του Νισυρίου

Παγκόσμιες & Διεθνείς Ημέρες

Γιορτή του πατέραΕυρωπαϊκή Ημέρα ΜουσικήςΠαγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
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