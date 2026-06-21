Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

Την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 γιορτάζουν τα ονόματα Αφροδίσιος και Αφροδισία.

Σύμφωνα με το ορθόδοξο Εορτολόγιο η ημέρα περιλαμβάνει τις εξής θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις:

Θρησκευτική Εορτή

Αγίου Αφροδισίου, Αγίου Ιουλιανού από την Κιλικία, Αγίου Τερεντίου, επισκόπου Ικονίου, Αγίου Νικήτα του Νισυρίου

Παγκόσμιες & Διεθνείς Ημέρες

Γιορτή του πατέραΕυρωπαϊκή Ημέρα ΜουσικήςΠαγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας