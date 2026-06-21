Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 γιορτάζουν τα ονόματα Αφροδίσιος και Αφροδισία.
Σύμφωνα με το ορθόδοξο Εορτολόγιο η ημέρα περιλαμβάνει τις εξής θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις:
Θρησκευτική Εορτή
Αγίου Αφροδισίου, Αγίου Ιουλιανού από την Κιλικία, Αγίου Τερεντίου, επισκόπου Ικονίου, Αγίου Νικήτα του Νισυρίου
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