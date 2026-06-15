Υπόθεση Δασκαλάκη: Προφυλακιστέοι οι δύο εκ των τριών κατηγορουμένων

Απολογήθηκαν χθες, μία ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ανάκριση, οι 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου.

Με άκρα μυστικότητα, για λόγους ασφαλείας, ανακρίτρια και εισαγγελέας μετέβησαν χθες Κυριακή, στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνται πατέρας, γιος και ο βοσκός τους, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν την μεταφορά σήμερα στο δικαστικό μέγαρο των κατηγορουμένων προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες της περασμένης Πέμπτης όταν συγκεντρώθηκαν συγγενείς και φίλοι των δύο πλευρών, γράφει η ΕΡΤ.

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας του πρώτου. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια διαφώνησαν για την προφυλάκιση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του 32χρονου κτηνοτρόφου. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας.

Και οι 3 κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι ότι δεν έχουν καμιά σχέση με τον θάνατο του 49χρονου. Την ίδια ώρα οι συνήγοροί τους, Αλεξάνδρα Σπανάκη, Γιώργος Κοκοσάλης και Θεονύμφη Μπέρκη επανέλαβαν ότι στην δικογραφία δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στον θάνατο του 49χρονου προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου.