Αιμίλιος Χειλάκης: Ο Τσίπρας είναι σαν τον πίνακα της Τζοκόντα, τη Μόνα Λίζα

Ανοιχτά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης λέγοντας ότι μοιάζει με τον πίνακα του Ντα Βίντσι Μόνα Λίζα και εξήγησε τους λόγους.

Μιλώντας στο σάιτ topontiki ο γνωστός καλλιτέχνης είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν θα με ακούσεις ποτέ να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο σωστός όλων. Θα με ακούσεις όμως να σου λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα δημιουργήσει μια πίστη στα πράγματα. Και θα δημιουργήσει μια πίστη που έχει να κάνει με την ανάγκη τη δική σου για καλύτερο κράτος. Όταν πιστέψεις εσύ ότι μπορεί να υπάρξει καλύτερο κράτος. Όταν το πιστέψεις εσύ, ρίξε την ψήφο στον Αλέξη».

«Ο Τσίπρας είναι σαν τον πίνακα της Τζοκόντα. Απ’ όποια πλευρά και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζεις ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου που πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Νιώθεις ότι κάτι δικό σου τον αφορά».

Ανέφερε επίσης: «Η Ελλάδα έχει ανάγκη μια πολιτική που πρέπει να είναι κέντρο ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να είναι κέντρο η οικονομική ευημερία της χώρας σαν να είναι μια εταιρεία η χώρα. Οι χώρες δεν έχουν κέρδος, δεν έχουν ισολογισμό που θα παρουσιάσει κέρδος στο τέλος του έτους. Αντίθετα, θα πρέπει να παρουσιάσουν μέχρι και χασούρα για να αποδείξουν ότι έχουν προσπαθήσει σε χαλεπούς καιρούς να προστατέψουν το κοινωνικό κράτος. Ακόμη και οι άνθρωποι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2019 σε αυτό το κοινωνικό κράτος πίστεψαν».

«Ο Τσίπρας ξέρει τι είναι «Κυβερνώσα Αριστερά». Σε ένα περιβάλλον καπιταλιστικό, ένας άνθρωπος, ο οποίος ξέρει να κυβερνήσει, κοιτάζοντας το κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι η κυβερνώσα Αριστερά, για να μη λέμε άλλες χαζομάρες. Δε θέλουμε ένα κράτος να προσέχει τον πολίτη και να μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον οικονομικά, πολιτικά, γεωστρατηγικά;».