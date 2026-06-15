Η Ελληνική Αστυνομία δίπλα στους ηλικιωμένους της Δυτικής Ελλάδας

Ενημερωτικές δράσεις, με αντικείμενο την προστασία των ηλικιωμένων από τις απάτες και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας πραγματοποιήθηκαν σε δομές της Δυτικής Ελλάδας και τις παρακολούθησαν συνολικά -230- άτομα.

Οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Χαράλαμπο ΠΑΤΣΟΥΡΗ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, τον Αστυνόμο Α’ Νικόλαο ΚΩΣΤΑ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου και την Υπαστυνόμο Β’ Ολυμπία ΚΑΝΙΩΤΗ του Αστυνομικού Τμήματος Αγρινίου στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγρινίου, αντίστοιχα.

Κατά τις ενημερωτικές ομιλίες, αναπτύχθηκαν μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι δράστες κατά την διάπραξη των απατών και αναλύθηκαν περιστατικά εξαπάτησης ατόμων, ενώ οι ηλικιωμένοι είχαν τη δυνατότητα, να καταθέσουν προσωπικές εμπειρίες και να διαμορφώσουν άποψη, σχετικά με το επίκαιρο ζήτημα της εξαπάτησης τους από επίδοξους απατεώνες.

Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι ενημερώθηκαν για το πολυδιάστατο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση τους γύρω από τις μορφές και τα ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης ανάλογων περιστατικών.

Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι ενημερώθηκαν για το πολυδιάστατο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση τους γύρω από τις μορφές και τα ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης ανάλογων περιστατικών.

Η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα, θα συνεχίσει να διοργανώνει ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργαζόμενη με όλους τους Φορείς και τις Αρχές, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών.