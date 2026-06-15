Ρέθυμνο: «Βροχή» οι μπουνιές σε νυχτερινό μαγαζί - Βίντεο από τη συμπλοκή

Καρέ καρέ καταγράφηκε σε βίντεο η συμπλοκή μεταξύ νεαρών σε νυχτερινό μαγαζί το βράδυ της Κυριακής στο Ρέθυμνο.

Το κέντρο μετατράπηκε σε ρινγκ με τους έξι νεαρούς θαμώνες να πιάνονται στα χέρια και να ανταλλάσσουν χτυπήματα με μπουνιές, ενώ οι υπόλοιποι παριστάμενοι παρακολουθούσαν αιφνιδιασμένοι τα όσα εκτυλίσσονταν μπροστά στα μάτια τους.

Η ένταση του επεισοδίου ήταν μεγάλη, σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, ενώ άγνωστοι παραμένουν οι λόγοι που οδήγησαν… στη σύρραξη.

Δείτε το βίντεο: