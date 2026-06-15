Πάτρα: Πόσο έτοιμοι είναι Δήμος και Περιφέρεια για να αντιμετωπίσουν μια φωτιά όπως η περυσινή;

Πόσο έτοιμη είναι η Αχαΐα να αντιμετωπίσει μια νέα πυρκαγιά όπως η περυσινή στην Πάτρα; Τι γίνεται με τα ακαθάριστα οικόπεδα, μέσα και γύρω από την πόλη;

Τα ερωτήματα επιστρέφουν αναπόφευκτα, καθώς το καλοκαίρι του 2025 άφησε πίσω του εικόνες καταστροφής, με καμένα δάση, σπίτια στη στάχτη και κοινότητες που αγωνίστηκαν να σωθούν.

Με αυτό το βαρύ σκηνικό ως αφετηρία, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Δήμος Πατρέων καλούνται να δώσουν απαντήσεις για το βαθμό ετοιμότητας των υπηρεσιών τους, τα πρόσθετα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει.

Η εικόνα στην Περιφέρεια

Από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης παρουσιάζει ένα σύνολο δράσεων που ήδη υλοποιούνται, με έμφαση στην ταχύτητα επέμβασης και τον τεχνολογικό εξοπλισμό. «Εμείς έχουμε το ΠΕΣΟΠΠ (Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας), έχουμε πάρει επιπρόσθετα μέτρα για να είμαστε σε ετοιμότητα, όταν η περιοχή είναι σε πορτοκαλί ή κόκκινο συναγερμό, και να έχουμε εργολάβους στο δρόμο από πριν. Σήμερα ολοκληρώσαμε και τους καθαρισμούς των οικοπέδων μας. Προχωράμε με την τεχνική υπηρεσία στους καθαρισμούς των δρόμων, ένα μεγάλο έργο που θα συνεχίζεται για όλο το καλοκαίρι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που θα τρέξει με ιδιωτική χορηγία, για να μπουν δεξαμενές 60 τόνων στον Δήμο Πατρέων και στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, προκειμένου να υπάρχει επιπρόσθετος χώρος για να μπορεί να πάρει νερό ελικόπτερο. Έχουμε το πρόγραμμα που ήδη τρέχει με τις κάμερες, που δίνουν εικόνα στην Πυροσβεστική, και τέλος έχουμε τρέξει και το πρόγραμμα με τα drones με την Πάτρα να είναι πρώτη στη χώρα σε εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρησιακά», τονίζει ο κ. Ζαΐμης.

Και καταλήγει με μια έκκληση προς τους πολίτες, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η έγκαιρη ειδοποίηση: «Επειδή όλα έχουν να κάνουν με την ταχύτητα, κάθε πολίτης που θα δει κάτι πρέπει να ενημερώνει, για να υπάρχει άμεση παρέμβαση των δυνάμεων. Είναι πολύ σημαντικό το πρώτο τηλέφωνο».

Ο Δήμος Πατρέων

Σε επίπεδο Δήμου Πατρέων, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχαήλ Αναστασίου και ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου Τάκης Πετρόπουλος αναφέρουν, μιλώντας στο thebest.gr, τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί. «Έχουμε επικαιροποιήσει όλα τα σχέδια και είμαστε σε ετοιμότητα. Έχουμε τις 11 δεξαμενές, εκ των οποίων οι δύο είναι ανοιχτού τύπου», λέει ο κ. Αναστασίου. Από την πλευρά του, ο κ. Πετρόπουλος εστιάζει στο καθημερινό έργο, που πραγματοποιείται: «Ο καθαρισμός των οικοπέδων του Δήμου συνεχίζεται κανονικά και εντατικά, με βάση πάντα το ελάχιστο προσωπικό που έχουμε στη διάθεσή μας».