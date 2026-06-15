Βρετανία: Τέλος τα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών - Αυστηρά μέτρα ανακοίνωσε ο Στάρμερ

Στην υιοθέτηση των πιο αυστηρών μέτρων παγκοσμίως κατά των τεχνολογικών κολοσσών προχωρά η Βρετανία.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η κυβέρνησή του βάζει οριστικό «μπλόκο» στην πρόσβαση των εφήβων κάτω των 16 ετών στα social media, ενώ παράλληλα επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στις πλατφόρμες live streaming και τυχερών παιχνιδιών.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για την πιο σκληρή γραμμή που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα διεθνώς απέναντι στις Big Tech.

Χαμένη παιδικότητα

Οι σαρωτικές αλλαγές θα «δώσουν πίσω στα παιδιά την παιδικότητά τους», δήλωσε ο Στάρμερ, παρουσιάζοντας μέτρα εναντίον πλατφορμών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Snapchat, TikTok και Instagram, καθώς και ιστότοποι τζόγου που επιτρέπουν σε ξένους να επικοινωνούν με παιδιά.

«Είναι για εμένα ξεκάθαρο ότι μια πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα κάνει τεράστια διαφορά, θα κάνει τα παιδιά μας ασφαλέστερα, θα κάνει τα παιδιά μας πιο χαρούμενα, θα τους δώσει περισσότερο χρόνο, περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη ελευθερία να μεγαλώσουν, περισσότερες ευκαιρίες», πρόσθεσε.

Όπως η Αυστραλία, με πιο σκληρά μέτρα

Η Βρετανία θα χρησιμοποιήσει ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό της Αυστραλίας, η οποία έθεσε σε εφαρμογή μια απαγόρευση τον περασμένο Δεκέμβριο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Θα καλυψει πλατφόρμες στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης οι YouTube, Facebook και X, όμως υπηρεσίες μηνυμάτων όπως οι WhatsApp και Signal δεν θα περιληφθούν στην απαγόρευση.

Η Βρετανία θα εισαγάγει επίσης «πρωτοποριακούς παγκοσμίως αποκλεισμούς» επιβλαβών λειτουργιών, όπως το ζωντανό streaming και η επικοινωνία αγνώστων με παιδιά κάτω των 16 ετών.

«Υπάρχει άραγε κάποια κατάσταση στον εκτός διαδικτύου κόσμο, στην οποία θα αφήνατε το παιδί σας να συνδεθεί μ’ έναν άγνωστο, έναν ενήλικο για τον οποίο δεν ξέρετε τίποτα; Όχι, έτσι αναλαμβάνουμε δράση σχετικά μ’ αυτό», δήλωσε ο Στάρμερ.

Η κυβέρνηση έχει ήδη την εξουσία για να κάνει τα πρώτα βήματα σε οποιαδήποτε απαγόρευση, δήλωσε, ενώ οι κανονιστικές ρυθμίσεις θα ακολουθήσουν μέχρι το τέλος της χρονιάς και θα υπάρξει μια απαγόρευση μέχρι την ερχόμενη άνοιξη.