Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στα ανοικτά των Φιλιππίνων

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά των νότιων Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) και το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 112 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 104 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Μάτι, στην επαρχία Ανατολικό Νταβάο (Davao Oriental).

Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση για την καταγραφή τυχόν ζημιών, καθώς και για την εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ένας άλλος σεισμός στις Φιλιππίνες μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, άφησε πίσω του έναν τραγικό απολογισμό, με τουλάχιστον 61 θανάτους και πάνω από 1.400 τραυματίες.