Νέα Πολιτική Γραμματεία για το σπιράλ

Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο οι ενδοπαραταξιακές εκλογές της δημοτικής παράταξης σπιράλ για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης.

Από τη διαδικασία προέκυψε η νέα Πολιτική Γραμματεία για την περίοδο 2026-2028, με τον Πέτρο Ψωμά να επανεκλέγεται επικεφαλής της παράταξης και τον Ανδρέα Κοσμάτο στη θέση του Γραμματέα.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, ενθαρρυντική συμμετοχή και μέσα σε κλίμα γιορτής διεξάχθηκαν το περασμένο Σάββατο οι ενδοπαραταξιακές εκλογές του σπιράλ. Τα μέλη της παράταξης προσήλθαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στην Τριών Ναυάρχων και ψήφισαν για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Γραμματείας της δημοτικής παράταξης.

Επικεφαλής του σπιράλ εκλέχτηκε εκ νέου ο Πέτρος Ψωμάς ενώ και στη θέση του Γραμματέα επανεξελέγη ο Ανδρέας Κοσμάτος. Την νέα επταμελή Πολιτική Γραμματεία για το διάστημα 1/7/2026 έως 31/12/2028 συμπληρώνουν οι: Μαρία Γούβη, Γιώργος Αγγελόπουλος, Άκια Σταμάτη, Μαρία Μπέλμπα και Λιλίκα Βέργη. Η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τους Θωμά Σοφία, Δημήτρη Παπαλάμπρου και Κωνσταντίνο Ψάχο-Παναγιωτόπουλο.

Ο Πέτρος Ψωμάς ευχαρίστησε όλα τα μέλη του σπιράλ που προσήλθαν στην κάλπη και συνεχάρη όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία ως υποψήφιοι, κάνοντας ειδική αναφορά στους επιλαχόντες Νίκο Κοτσώνη (υποψήφιος Γραμματέας) και Δημήτρη Καλλέ, Παναγιώτη Ηλιόπουλο, Ελένη Χριστοπούλου, Γιώργο Σεργιάννη (υποψήφιοι για την Πολιτική Γραμματεία), τονίζοντας πως «κανένας δεν περισσεύει στην συνέχιση της προσπάθειας της παράταξης για μια άλλη Πάτρα και στην πορεία μέχρι τις επόμενες δημοτικές εκλογές στο τέλος αυτής της πολύ κρίσιμης αυτοδιοικητικής περιόδου».

Στον απόηχο των εκλογών και των αποτελεσμάτων, ο Πέτρος Ψωμάς απηύθυνε μήνυμα στα μέλη, λέγοντας: «Είναι μια γιορτή σήμερα για το σπιράλ. δηλώνω διπλά συγκινημένος για την ποιότητα των ανθρώπων μας και το επίπεδο των διαδικασιών μας. Όλοι νικητές θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ως τα τέλη του 2028 με στόχο να μη βγει η Πάτρα μας ξανά νικημένη -θα είναι κρίμα, θα μοχθήσουμε να αποφευχθεί ως ενδεχόμενο».

Υπενθυμίζεται πως το σπιράλ λειτουργεί βάση Καταστατικού από το 2019, έχει μία ευρεία βάση μελών, διαθέτει όργανα που ψηφίζονται από τα μέλη δύο φορές ανά δημοτική θητεία και είναι η δημοτική παράταξη της χώρας που έχει προτείνει αυτό το μοντέλο οργάνωσης, διατηρώντας -πέρα από την ανεξαρτησία του- μία οργανωτική δομή που το συντηρεί διαρκώς και όχι μόνο κατά τις προεκλογικές περιόδους.

Το σπιράλ ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Παράρτημα Δυτικής Ελλάδος και προσωπικά τον Πρόεδρο Βαγγέλη Καραχάλιο για την παραχώρηση του χώρου για τη διεξαγωγή των εκλογών της παράταξης".