Βρετανία: Τέλος τα social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε απαγόρευση των Social media στα παιδιά κάτω των 16 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτηρίζοντας το μέτρο ως μια «πραγματική αλλαγή για το μέλλον των παιδιών μας».

«Τα social media κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα, διευκολύνουν το bullying και την κακοποίηση, και μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά μέχρι και την ψυχική τους υγεία», είπε, παρουσιάζοντας το σχέδιο, το οποίο θα είναι πιο αυστηρό από εκείνο της Αυστραλίας.

Το σχέδιο προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης στις κύριες πλατφόρμες social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, καθώς και επιπλέον περιορισμούς σε διαδικτυακές υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την απαγόρευση, όπως εφαρμογές παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της δυνατότητας συνομιλίας με αγνώστους.

«Δεν είναι κάτι που κάνω με ευκολία», εξήγησε ο Στάρμερ, λέγοντας ότι αναγνωρίζει ότι τα social media έχουν προσφέρει οφέλη στους νέους, ωστόσο υποστήριξε ότι «η πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή».

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε την απαγόρευση σε συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ, παρουσία ακτιβιστών που υποστηρίζουν την απαγόρευση και γονέων που έχουν χάσει τα παιδιά τους από τα social media, τονίζοντας ότι δεν είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί στα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών.

«Γι' αυτό η απαγόρευση πρέπει να εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί», τόνισε ο Στάρμερ.

«Ναι, είναι ένα ζήτημα που είναι δύσκολο να νομοθετηθεί, να ρυθμιστεί και να επιβληθεί. Γι' αυτό θα εξετάσουμε ένα ευρύ φάσμα επιλογών σχετικά με αυτό. Γι' αυτό ακούσαμε τον κόσμο, συζητήσαμε, εξετάσαμε προσεκτικά τα στοιχεία και διδαχθήκαμε από χώρες όπως η Αυστραλία που έλαβαν αντίστοιχα μέτρα».

Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι 9 στους 10 γονείς υποστηρίζουν την θέσπιση κατώτατου ορίου ηλικίας των 16 ετών για την πρόσβαση στις εφαρμογές, σύμφωνα με μια διαβούλευση που διεξήχθη για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.