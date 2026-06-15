Μην χάσετε τον Γκάρι Ολντμαν: Δύσοσμος και κυνικός, «στον πάγκο» της βρετανικής κατασκοπείας

Μας δικαίωσε η εγγραφή στο Apple TV+ κυρίως λόγω του «Slow Horses». Μια εκπληκτική σειρά με φόντο το Λονδίνο, που προσγειώνει τους συνήθως ηρωικούς πράκτορες της βρετανικής κατασκοπείας σε… χαροκαμένους αντιήρωες. Η παραγωγή έχει κατακτήσει Emmy και BAFTA, με πρωταγωνιστή τον πολυβραβευμένο βετεράνο ηθοποιό Γκάρι Ολντμαν. Η ερμηνεία του εδώ είναι πολυσυζητημένη και πραγματικά απολαυστική.

Ενσαρκώνει έναν παλιό κατάσκοπο, που λόγω δύστροπου χαρακτήρα έχει περιθωριοποιηθεί και εξοριστεί από την ΜΙ5. Εμφανίζεται λιγδιάρης, βαριεστημένος, κυνικός παρά την μεγαλοφυία του και κόντρα στην γεμάτη ίντριγκες, μυστικά και ψέματα, ηγεσία. Η ομάδα του, όλοι με τα δικά τους κοινωνικά και προσωπικά τραύματα, μοχθούν για να υπερασπίσουν το ρόλο τους κόντρα στην τρομοκρατία. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε, πως η φτωχική έδρα τους αποκαλείται «λάκκος»...