Μην χάσετε τον Γκάρι Ολντμαν: Δύσοσμος και κυνικός, «στον πάγκο» της βρετανικής κατασκοπείας

Ανυπομονούμε για την 6η σαιζόν του βραβευμένου και εθιστικού «Slow Horses» στο AppleTV
Μας δικαίωσε η εγγραφή στο Apple TV+ κυρίως λόγω του «Slow Horses». Μια εκπληκτική σειρά με φόντο το Λονδίνο, που προσγειώνει τους συνήθως ηρωικούς πράκτορες της βρετανικής κατασκοπείας σε… χαροκαμένους αντιήρωες. Η παραγωγή έχει κατακτήσει Emmy και BAFTA, με πρωταγωνιστή τον πολυβραβευμένο βετεράνο ηθοποιό Γκάρι Ολντμαν. Η ερμηνεία του εδώ είναι πολυσυζητημένη και πραγματικά απολαυστική.
Ενσαρκώνει έναν παλιό κατάσκοπο, που λόγω δύστροπου χαρακτήρα έχει περιθωριοποιηθεί και εξοριστεί από την ΜΙ5. Εμφανίζεται λιγδιάρης, βαριεστημένος, κυνικός παρά την μεγαλοφυία του και κόντρα στην γεμάτη ίντριγκες, μυστικά και ψέματα, ηγεσία. Η ομάδα του, όλοι με τα δικά τους κοινωνικά και προσωπικά τραύματα, μοχθούν για να υπερασπίσουν το ρόλο τους κόντρα στην τρομοκρατία. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε, πως η φτωχική έδρα τους αποκαλείται «λάκκος»...
Στον αντίποδα, τα glam κεντρικά κατασκοπικά γραφεία, τα διαφεντεύει μια αδίστακτη επικεφαλής, την οποία παίζει η διάσημη Κριστίν Σκοτ Τόμας. Παρακολουθήσαμε τους 5 κύκλους απνευστί και αδημονούμε πραγματικά για τον 6ο. Η πολυαναμενόμενη έκτη σαιζόν, θα αποτελείται από 6επεισόδια και θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα αυτή την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου με το πρώτο επεισόδιο. Στη συνέχεια θα ακολουθεί ένα νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδα έως τις 21 Οκτωβρίου 2026.
Θυμίζουμε πως ο Ολντμαν, στα 68 του σήμερα, κατέχει τον τίτλο του «σερ» και είναι βραβευμένος με Οσκαρ (για το ρόλο του ως Τσόρτσιλ). Εχει παντρευτεί 5 φορές (ήταν σύζυγοί του Λέσλι Μανσβιλ και Ούμα Θέρμαν) και έζησε μεγάλο έρωτα με την Ιζαμπέλα Ροσελίνι.
Το «Slow Horses» είναι κατά τους κριτικούς «επικό», «εξαιρετικό» και έχει χαρακτηριστεί «αναμφισβήτητα η καλύτερη κατασκοπική σειρά της τηλεόρασης» αυτή την περίοδο. Επικρατούν σκοτεινή ατμόσφαιρα, απίθανα απρόοπτα δράσης και βιτριολοκό χιούμορ. Δυο από τους προηγούμενους κύκλους πέτυχαν μάλιστα το απόλυτο σκορ 100% στο Rotten Tomatoes.
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