Αίγιο: Στον Κορυδαλλό ο Ιταλός - Τι ερευνούν οι Αρχές στον τόπο του εγκλήματος

Παρά το ότι 65χρονος Ιταλός βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της, στον Λόγγο Αιγίου, η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τη υπόθεση που έχει συνταράξει το πανελλήνιο.

Στην περιοχή του Αιγίου βρίσκονται δύο ειδικά κλιμάκια από αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας. Πρόκειται για κλιμάκιο της δίωξης ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις, αλλά και κλιμάκιο της δίωξης εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο εξετάζει τον τόπο του εγκλήματος αναζητώντας στοιχεία τα οποία θα ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., υπάρχουν ενδείξεις ότι στο δωμάτιο που βρέθηκαν οι δύο σοροί, έχουν γίνει παρεμβάσεις και για τον λόγο αυτό γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος, ακόμα και με ειδικά φώτα, προκειμένου να εντοπιστούν ίχνη που δεν διακρίνονται με γυμνό μάτι.



Πληροφορίες της ΕΡΤ, κάνουν λόγο για εντοπισμό μικρών κηλίδων αίματος σε διάφορα σημεία, στις οποίες φαίνεται να έχει γίνει προσπάθεια να καθαριστούν. Οι άνδρες του τμήματος ανθρωποκτονιών, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καλέσουν εκ νέου μάρτυρες της υπόθεσης για να δώσουν νέες καταθέσεις, ώστε να φωτιστούν διάφορα σημεία σε σχέση με τον Ιταλό κατηγορούμενο και τις ενέργειες του, τόσο πριν όσο και μετά την ανεύρεση των δύο θυμάτων.

Μέχρι στιγμής μαρτυρίες κλειδιά θεωρούνται, αυτές του φίλου που ειδοποίησε πρώτον ο κατηγορούμενος, αλλά και των συγγενών της 54χρονης και του γιού της. Παράλληλα, εκκρεμούν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για μία σειρά κρίσιμων στοιχείων που έχουν συλεχθεί από τον τόπο του εγκλήματος, εννοείς σύνταξη της ιατροδικαστικής έκθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες.