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Γαμπρός στην Ξάνθη κλείστηκε στο ασανσέρ με πέντε φίλους του ενώ πήγαινε στην εκκλησία

Γαμπρός στην Ξάνθη κλείστηκε στο ασανσέρ...

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Ευτράπελο που θα το θυμάται σε όλη του τη ζωή «υπέστη» γαμπρός στη Ξάνθη, λίγη ώρα πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Ενώ ξεκίνησε για να μεταβεί στο ναό όπου θα ενωνόταν με τα ιερά δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του, είδε την τύχη να του… γυρίζει την πλάτη μόλις από το… ασανσέρ.

«Αντί να περιμένει ο γαμπρός την νύφη, περιμένει η νύφη τον γαμπρό» έγραψε ο χρήστης του TikTok που ανέβασε το βίντεο το οποίο δείχνει τον άνδρα που παντρεύεται να έχει… κολλήσει μέσα στο ασανσέρ μαζί με τους φίλους του.

Παρενέβη η Πυροσβεστική, η πόρτα άνοιξε και όλα πήραν τον δρόμο τους, τελικώς…

 

 

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γαμπρός Ξάνθη
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