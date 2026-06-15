ΠΕΟ Πατρών- Κορίνθου: Εν αναμονή απαγόρευσης διέλευσης βαρέων φορτηγών- Τι λέει ο Φ. Ζαΐμης

Την άμεση και μόνιμη απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε όλο το μήκος της παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη να έχει καταθέσει σχετικό αίτημα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος στον οικισμό των Καμινίων.

«Οι εκπρόσωποι της περιοχής έχουν απόλυτο δίκιο στις διαμαρτυρίες και την αγωνία τους», τονίζει, μιλώντας στο thebest.gr, ο κ. Ζαΐμης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της κοινότητας Καμινίων, Γιάννη Πανίτσα, μέλη του τοπικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι του ανέφεραν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά από τη διέλευση βαρέων οχημάτων. «Ο καθημερινός τεράστιος κυκλοφοριακός φόρτος έχει καταστήσει την κατάσταση, εκτός από ανυπόφορη, επικίνδυνη», προσθέτει.

Το αίτημα βρίσκεται πλέον στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, με τον κ. Ζαΐμη να αναμένει την έκδοση της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο υπουργείο. «Περιμένουμε το αίτημά μας για τη μόνιμη απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων να βγει σε ΦΕΚ από το Υπουργείο. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης. Τα μόνα φορτηγά που θα εξαιρούνται, με άδεια, είναι αυτά που θα χρησιμοποιούνται για έργα ή για κάποια οικοδομή», καταλήγει.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το πρόβλημα ενόψει καλοκαιριού, καθώς ο πληθυσμός της περιοχής αυξάνεται σημαντικά τους θερινούς μήνες. «Στα Καμίνια το καλοκαίρι διαμένουν και θα κινούνται καθημερινά πάνω από 2.000 πολίτες, δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Μπαίνουν στην παλαιά εθνική για να αποφύγουν τα τελευταία διόδια, αλλά με έναν υπολογισμό που κάναμε με την Ολυμπία Οδό, το κόστος για τα φορτηγά είναι πολύ μικρό, δεν ξεπερνά τα 5 ευρώ, γιατί, σε συνεννόηση με την εταιρία, όταν μπαίνεις και βγαίνεις από τον νέο αυτοκινητόδρομο σού επιστρέφουν χρήματα εάν δεν έχεις διανύσει όλη τη διαδρομή, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να πηγαίνουν από την παλαιά εθνική», επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης.