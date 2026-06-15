Μενίδι: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς - Τι άφησε πίσω της η φωτιά

Πολύ βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/06) σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδι.

Λόγω της φύσεως των υλικών (μπαταρίες κ.ά.), προκλήθηκαν εκρήξεις και η φωτιά πήρε σύντομα μεγάλες διαστάσεις, απειλώντας και τρεις κατοικίες που βρίσκονται περιμετρικά της επιχείρησης.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενα κτίρια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, υδροφόρες ΟΤΑ καθώς και δύναμη της ΕΛ.ΑΣ που απέκλεισε τους γύρω δρόμους.

Οι αστυνομικοί, τα πρώτα λεπτά της φωτιάς καλούσαν επίμονα τους πολίτες να μην πατούν τα νερά στο οδόστρωμα και να φύγουν από το σημείο, καθώς είχαν κοπεί και καλώδια ηλεκτροδότησης.

Λίγη ώρα αργότερα συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ έκοψε το ρεύμα και ο κίνδυνος αποσοβήθηκε.

Λίγο πριν τις έντεκα, οι φλόγες είχαν περιοριστεί εντός του καταστήματος.

Η ΕΛΑΣ, λόγω της πυρκαγιάς προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.