Πάτρα: Περιστέρι διέσχισε τη διάβαση σαν... υποδειγματικός πεζός! ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο κατέγραψε ο Νίκος Γκίτσης και δημοσιεύτηκε στην ομάδα του Facebook «Πάτρα αυτά που δεν λέγονται», προκαλώντας χαμόγελα στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Στο βίντεο, ένα περιστέρι φαίνεται να κινείται με απόλυτη ηρεμία πάνω στη διάβαση πεζών και να διασχίζει τον δρόμο, ακολουθώντας –θα έλεγε κανείς– πιστά τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Η εικόνα δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή των περαστικών αλλά και των χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι σχολίασαν με χιούμορ την... υποδειγματική συμπεριφορά του πτηνού.

Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη συζήτηση που είχε αναπτυχθεί γύρω από τα λεγόμενα «περιστεροφάναρα» στην περιοχή Πράτσικα και της Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ παράλληλα κυκλοφορούν πληροφορίες ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται και ειδικά «ποδηλατοφάναρα» σε σημεία της Πάτρας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το περιστέρι φαίνεται πως πρόλαβε τις εξελίξεις, δίνοντας το δικό του μήνυμα για την ασφαλή διάσχιση των δρόμων και προσφέροντας παράλληλα μια ευχάριστη νότα στην καθημερινότητα της πόλης.