Μαθήματα ελληνικών σε γυναίκες ινδικής καταγωγής από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, και πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε γυναίκες ινδικής καταγωγής (ΜΑ.Ζ.Ι. - ΜΑθαίνω – Ζω Ισότιμα) την Τρίτη 9 Ιουνίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα «ΜΑ.Ζ.Ι – ΜΑθαίνω – Ζω Ισότιμα» αποτελεί μια πρωτοβουλία κοινωνικής και γλωσσικής συμπερίληψης για άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, και συγκεκριμένα για μετανάστριες γυναίκες ινδικής καταγωγής που διαμένουν στο νομό Αχαΐας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής, της αυτονομίας και της ενδυνάμωσης των συμμετεχουσών και αναδεικνύοντας, ταυτόχρονα, το πανεπιστήμιο ως φορέα κοινωνικής παρέμβασης, αλληλεγγύης και εξωστρέφειας.

Η ημερίδα στόχευε στην παρουσίαση των δράσεων, των αποτελεσμάτων και της παιδαγωγικής και κοινωνικής σημασίας του προγράμματος, ενισχύοντας το διάλογο γύρω από τη συμπερίληψη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τον κοινωνικό ρόλο του πανεπιστημίου. Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθηγητής Γιώργος Ξυδόπουλος, η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, καθηγήτρια Άννα Ρούσσου, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., καθηγητής Δημήτρης Πολίτης, η Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., καθηγήτρια Ευγενία Αρβανίτη, αρκετοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες από το τμήμα Φιλολογίας και το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., οι γυναίκες-συμμετέχουσες στο πρόγραμμα με τις οικογένειες τους όπως και πολλοί/πολλές φοιτητές/τριες.



Η Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κα Πέγκυ Μανώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών.