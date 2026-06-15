Τέιλορ Σουίφτ: Δεύτερη νεότερη τραγουδοποιός ever με απονεμητή τον Στίβεν Σπίλεμπεργκ

Παρέλαβε το βραβείο Songwriters Hall of Fame με άνθινη τουαλέτα Givenchy
Kατά το περιοδικό Rolling Stone ήταν «Η ωραία της ημέρας» στο καθιερωμένο gala Songwriters Hall of Fame.
Η πάμπλουτη super star Τέιλορ Σουίφτ που καταρρίπτει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο, έγινε η δεύτερη νεότερη στην ιστορία που τιμήθηκε στη συγκεκριμένη απονομή. Απέσπασε το ομώνυμο βραβείο στα 36 της χρόνια (με πρώτο όλων των εποχών τον Στίβι Γουόντερ στα 32 του) και εισέβαλε στην παγκόσμια ελίτ των τραγουδοποιών μετά τους Πολ Μακάρτνει, Τζον Λένον. Ελτον Τζον, Μπρους Σπρίγκστιν, Ντόλι Πάρτον, Αλάνις Μόρισετ κ.α.
Mάλιστα απονεμητής ήταν ο σπουδαίος σκηνθέτης και σύμβολο του σύγχρονου Χόλιγουντ, Στίβεν Σπίλμπεργκ.
Η άφιξή της στο red carpet
Mε τον ανερχόμενο prformer Sombr
Η Τέιλορ που παντρεύεται σύντομα, συνοδευόταν από τον πρωταθλητή αρραβωνιαστικό της και τους γονείς της. Παρέλασε στο κόκκινο χαλί με στράπλες τουαλέτα Givenchy by Sarah Burton επιμένοντας στα ρομαντικά florals. Ηταν μια couture δημιουργία με ανάγλυφα κεντημένα λουλούδια, custom παραλλαγή ενός catwalk look που ανέδειξε η Βιτόρια Τσερέτι.
Όπως ανάφερε η ίδια στο βήμα, «το να γράφει τραγούδια ήταν το πιο εύκολο πράγμα, όχι επειδή δεν κατάβαλε προσπάθεια αλλά γιατί ήταν ένστικτο για εκείνη, κανένας δεν της το δίδαξε». Σύντομα συμπληρώνεται 20ετία από το πρώτο της single που σηματοδότησε το καλλιτεχνικό της ντεμπούτο.
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