Τέιλορ Σουίφτ: Δεύτερη νεότερη τραγουδοποιός ever με απονεμητή τον Στίβεν Σπίλεμπεργκ

Kατά το περιοδικό Rolling Stone ήταν «Η ωραία της ημέρας» στο καθιερωμένο gala Songwriters Hall of Fame.

Η πάμπλουτη super star Τέιλορ Σουίφτ που καταρρίπτει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο, έγινε η δεύτερη νεότερη στην ιστορία που τιμήθηκε στη συγκεκριμένη απονομή. Απέσπασε το ομώνυμο βραβείο στα 36 της χρόνια (με πρώτο όλων των εποχών τον Στίβι Γουόντερ στα 32 του) και εισέβαλε στην παγκόσμια ελίτ των τραγουδοποιών μετά τους Πολ Μακάρτνει, Τζον Λένον. Ελτον Τζον, Μπρους Σπρίγκστιν, Ντόλι Πάρτον, Αλάνις Μόρισετ κ.α.

Mάλιστα απονεμητής ήταν ο σπουδαίος σκηνθέτης και σύμβολο του σύγχρονου Χόλιγουντ, Στίβεν Σπίλμπεργκ.