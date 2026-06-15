«Once Upon Image – The Actors Project» στο Αίγιο

Η έκθεση "once upon image - the actors project" φιλοξενείται στα πλαίσια του Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Αιγίου Θεόδωρος Αγγελόπουλος απο τις 21 Ιουνίου και καθ' όλη τη διάρκεια του, στο φουαγιέ τού Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου.

Διοργανώνεται από την ΑΜΚΕ Αρχείων Πηνελόπης Μασούρη, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας. Πρόκειται γία εικαστική καταγραφή νέων Ελλήνων ηθοποιών, που συνομιλεί με το θέατρο, τον κινηματογράφο και τη φωτογραφία, φωτίζοντας τα πρόσωπα που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της ελληνικής υποκριτικής μέσα από την εκπληκτική ικανότητα τους να μεταμορφώνονται και να αιτιολογούν με το αστείρευτο ταλέντο τους την αγάπη του κόσμου.

Ηέκθεση "once upon image - the actors project" φιλοξενείται στα πλαίσια του Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Αιγίου Θεόδωρος Αγγελόπουλος απο τις 21 Ιουνίου και καθ' όλη τη διάρκεια του, στο φουαγιέ τού Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου. Διοργανώνεται από την ΑΜΚΕ Αρχείων Πηνελόπης Μασούρη, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας.

Πρόκειται γία εικαστική καταγραφή νέων Ελλήνων ηθοποιών, που συνομιλεί με το θέατρο, τον κινηματογράφο και τη φωτογραφία, φωτίζοντας τα πρόσωπα που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της ελληνικής υποκριτικής μέσα από την εκπληκτική ικανότητα τους να μεταμορφώνονται και να αιτιολογούν με το αστείρευτο ταλέντο τους την αγάπη του κόσμου.