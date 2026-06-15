Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες βιασμού

Ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι (Marius Borg Høiby), γιος της πριγκίπισσας διαδόχου της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ (Mette-Marit), κρίθηκε ένοχος για δύο περιπτώσεις βιασμού και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης.

Οι τρεις δικαστές του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Όσλο τον αθώωσαν για δύο ακόμη κατηγορίες βιασμού, αλλά τον έκριναν ένοχο για αρκετά άλλα αδικήματα που περιλαμβάνονταν στο κατηγορητήριο.

Ο Χόιμπι δεν παρέστη αυτοπροσώπως στο δικαστήριο κατά την ανακοίνωση της απόφασης, αλλά συμμετείχε μέσω βιντεοκλήσης.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει την επιβολή ποινής φυλάκισης επτά ετών και επτά μηνών, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισής του είχαν προτείνει ποινή 18 μηνών. Η υπεράσπιση διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η μητέρα του, η Μέτε-Μάριτ, παντρεύτηκε τον διάδοχο του νορβηγικού θρόνου όταν ο Μάριους ήταν τεσσάρων ετών. Αν και μεγάλωσε στο περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας, ο ίδιος δεν έχει επίσημο βασιλικό τίτλο ούτε θεωρείται μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Η Μέτε-Μάριτ πάσχει από μορφή πνευμονικής ίνωσης και έχει ενταχθεί σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα. Οι δικηγόροι του Χόιμπι είχαν επανειλημμένα ζητήσει την αποφυλάκισή του, ώστε να μπορεί να βρίσκεται κοντά στη μητέρα του λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας της.

Ένας από τους τρεις δικαστές της υπόθεσης, ο Γιον Σβερντρουπ Έφιεσταντ (Jon Sverdrup Efjestad), ξεκίνησε τη συνεδρίαση το πρωί της Δευτέρας παρουσιάζοντας συνοπτικά τα βασικά συμπεράσματα του δικαστηρίου και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απόφαση των 128 σελίδων, η οποία αιτιολογεί αναλυτικά την ετυμηγορία.