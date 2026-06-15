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Polka dots: Tα πουά ξαναγύρισαν ως βασικό summer print, δείτε επίκαιρες προτάσεις

Polka dots: Tα πουά ξαναγύρισαν ως βασικ...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Αξιοποιήστε παλιά κομμάτια και δείτε τι κυκλοφορεί τώρα στη διεθνή αγορά

Τα πουά (ή polka dots στο λεξικό της μόδας), επανεμφανίζονται κάθε καλοκαίρι ως κλασικό και ακλόνητο print.

Δεν αρέσουν σε όλες, αλλά διαθέτουν αναμφίβολα μια vintage και παιχνιδιάρικη χάρη. Τη σαιζόν που διανύουμε έχουν ανανεώσει την παρουσία τους σε ρούχα, αξεσουάρ, μαγιό. Με τον αριστοκρατικό οίκο της αμερικάνικης μόδας Carolina Herrera να τα προβάλλει ως «σημαία» της φετινής συλλογής μέχρι τo swimwear των πολυκαταστημάτων τα βλέπουμε παντού!

Carolina Herrera

Carolina Herrera

Patou- Carolina Herrera

Patou- Carolina Herrera

Khaite- Adidas

Khaite- Adidas

MSGM- Ermanno Scervino

MSGM- Ermanno Scervino

Οι περισσότερες διαθέτουμε στη ντουλάπα μας τέτοια κομμάτια, οπότε μπορούμε να τα ξαναφορέσουμε με ανανεωμένο styling. Θυμηθείτε το καφέ πουά σύνολο της Pretty Woman- Τζούλια Ρόμπερτς που έγραψε ιστορία σε καφέ, καθώς το συγκεκριμένο χρώμα ανταγωνίζεται δυναμικά το καθιερωμένο ασπρόμαυρο.  «Παίζουν» όμως και κόκκινο, γαλάζιο, nude, πολύχρωμα. Τα αγαπάει πολύ η Κέιτ Μίντλετον και τα υιοθέτησε η Ντεμι Μουρ στις Κάννες. Οι βούλες είναι ξανά hot  πώς να το κάνουμε.

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Jacqemus

Jacqemus

Rodarte

Rodarte

Γοβάκια Amina Muaddi

Γοβάκια Amina Muaddi

Valentino

Valentino

Zimmermann- Ganni

Zimmermann- Ganni

Mango

Mango

Mango

Mango

Zara

Zara

Zara

Zara

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