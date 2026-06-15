Polka dots: Tα πουά ξαναγύρισαν ως βασικό summer print, δείτε επίκαιρες προτάσεις

Τα πουά (ή polka dots στο λεξικό της μόδας), επανεμφανίζονται κάθε καλοκαίρι ως κλασικό και ακλόνητο print.

Δεν αρέσουν σε όλες, αλλά διαθέτουν αναμφίβολα μια vintage και παιχνιδιάρικη χάρη. Τη σαιζόν που διανύουμε έχουν ανανεώσει την παρουσία τους σε ρούχα, αξεσουάρ, μαγιό. Με τον αριστοκρατικό οίκο της αμερικάνικης μόδας Carolina Herrera να τα προβάλλει ως «σημαία» της φετινής συλλογής μέχρι τo swimwear των πολυκαταστημάτων τα βλέπουμε παντού!