Polka dots: Tα πουά ξαναγύρισαν ως βασικό summer print, δείτε επίκαιρες προτάσεις

Αξιοποιήστε παλιά κομμάτια και δείτε τι κυκλοφορεί τώρα στη διεθνή αγορά
Τα πουά (ή polka dots στο λεξικό της μόδας), επανεμφανίζονται κάθε καλοκαίρι ως κλασικό και ακλόνητο print.
Δεν αρέσουν σε όλες, αλλά διαθέτουν αναμφίβολα μια vintage και παιχνιδιάρικη χάρη. Τη σαιζόν που διανύουμε έχουν ανανεώσει την παρουσία τους σε ρούχα, αξεσουάρ, μαγιό. Με τον αριστοκρατικό οίκο της αμερικάνικης μόδας Carolina Herrera να τα προβάλλει ως «σημαία» της φετινής συλλογής μέχρι τo swimwear των πολυκαταστημάτων τα βλέπουμε παντού!
Carolina Herrera
Patou- Carolina Herrera
Khaite- Adidas
MSGM- Ermanno Scervino
Οι περισσότερες διαθέτουμε στη ντουλάπα μας τέτοια κομμάτια, οπότε μπορούμε να τα ξαναφορέσουμε με ανανεωμένο styling. Θυμηθείτε το καφέ πουά σύνολο της Pretty Woman- Τζούλια Ρόμπερτς που έγραψε ιστορία σε καφέ, καθώς το συγκεκριμένο χρώμα ανταγωνίζεται δυναμικά το καθιερωμένο ασπρόμαυρο. «Παίζουν» όμως και κόκκινο, γαλάζιο, nude, πολύχρωμα. Τα αγαπάει πολύ η Κέιτ Μίντλετον και τα υιοθέτησε η Ντεμι Μουρ στις Κάννες. Οι βούλες είναι ξανά hot πώς να το κάνουμε.
Dries Van Noten
Jacqemus
Rodarte
Γοβάκια Amina Muaddi
Valentino
Zimmermann- Ganni
Mango
Mango
Zara
Zara
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