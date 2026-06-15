Κόνιτσα: Από τον σεισμό του 1996 έμεναν στο κοντέινερ τα τέσσερα αδέρφια

Θλίψη προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως σχετικά με την ανείπωτη τραγωδία στην Κόνιτσα, όπου τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα σε κοντέινερ τα ξημερώματα.

Πρόκειται για τέσσερα αδέλφια, 3 γυναίκες ηλικίας 69, 83 και 88 και έναν άνδρα 76 ετών, οι οποίοι ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από από 30 χρόνια, έπειτα από τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας.

Το κοντέινερ ήταν τοποθετημένο στο χωράφι τους δίπλα από το γεφύρι της Κόνιτσας.

Όπως ανέφεραν οι γείτονες, τα άτυχα αδέλφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς ηλεκτρικό, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κάποιο κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν φως.

Ο δήμαρχος Κόνιτσας, μιλώντας στον ANT1, δήλωσε σχετικά πως τους πήγαιναν φαγητό υπηρεσίες του Δήμου και τους πίεζαν να μεταφερθούν σε κάποιο οίκημα, ενώ, όπως ανέφερε, υπάρχει και σχετική αλληλογραφία με την Εισαγγελία.

Το σπίτι τους είχε καταστραφεί στον σεισμό πριν πολλά χρόνια και έκτοτε έμεναν εκεί, καθώς ήταν δεμένοι με τον τόπο τους, όπως είπε.

Από τον μεγάλο σεισμό του 1996 στο σήμερα

Ο μεγάλος σεισμός που έπληξε την Κόνιτσα το 1996 κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι τους, το οποίο βρισκόταν ακριβώς πίσω από το κοντέινερ.

Στο πλαίσιο της τότε ανοικοδόμησης, το κράτος τους είχε προσφέρει τη δυνατότητα αποκατάστασης της κατοικίας τους, όπως αναφέρει το epiruspost.gr, αλλά την αρνήθηκαν.

Tόσο ο Δήμος Κόνιτσας όσο και η Εκκλησία τους βοηθούσαν προσφέροντας τα βασικά είδη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κοινωνικές υπηρεσίες είχαν ενημερώσει την Εισαγγελία και είχε πραγματοποιηθεί και αυτοψία στον χώρο.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια της φωτιάς

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τα ξημερώματα, προκαλώντας τον θάνατο των τεσσάρων ηλικιωμένων. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί εξονυχιστική έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής: «Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίσθηκαν 4 σοροί και συγκεκριμένα 3 γυναίκες 85, 83, και 69 ετών καθώς και 1 άνδρας 76 ετών». Η επίσημη ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνει από τις αρμόδιες Αρχές.

Με το που ξεκίνησε η φωτιά στο σημείο έφτασαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα. Παράλληλα στην περιοχή έχουν μεταβεί το Ανακριτικό Τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.