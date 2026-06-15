Κάλυμνος: Σκοτώθηκε 56χρονος σε γάμο έπειτα από έκρηξη δυναμίτη στα χέρια του

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η Κάλυμνος μετά τον φρικτό θάνατο ενός 56χρονου άνδρα το απόγευμα της 13ης Ιουνίου 2026.

Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων κατά τη διάρκεια γάμου, όταν ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του από έκρηξη δυναμίτη.

Όπως αναφέρει η “Δημοκρατική“, ο 56χρονος συμμετείχε σε μια γαμήλια εκδήλωση στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων όταν, γύρω στις 18:30 το απόγευμα, ο δυναμίτης που κρατούσε εξερράγη στα χέρια του. Η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή που του προκάλεσε ακρωτηριασμό, αφήνοντας σε κατάσταση σοκ τους παρευρισκόμενους που είδαν τη χαρά του γάμου να μετατρέπεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε απόλυτη τραγωδία.

Αμέσως μετά την έκρηξη, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σημείο και παρέλαβε τον βαρύτατα τραυματισμένο άνδρα για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή λίγη ώρα αργότερα, υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία, η οποία ξεκίνησε άμεσα τις προβλεπόμενες έρευνες για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.