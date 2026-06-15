Φωτιά στο Μενίδι σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων: Μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεσή της - Τραυματίστηκε πυροσβέστης

Νέος συναγερμός σήμανε σήμερα στη πυροσβεστική, αυτή τη φορά για φωτιά σε κατάστημα στο Μενίδι.

Στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παροχή βοήθειας σε πυροσβέστη που επιχειρούσε μέσα στο κατάστημα.

Λίγες ώρες μετά τη μεγάλη φωτιά σε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια, νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, στην οδό Ιωνίας στο Μενίδι, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, για την κατάσβεσή της. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν πως οι φλόγες ξεπέρασαν τα 12 μέτραενώ ακούστηκαν και εκρήξεις.

Στο σημείο επιχειρούν τουλάχιστον 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο για την ασφάλεια των οδηγών.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, στήλη μαύρου καπνού υψώθηκε στον ουρανό, δείχνοντας πως η φωτιά έκαιγε ανεξέλεγκτη.

Μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, αν και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ξεκίνησε από αυτοκίνητο το οποίο βρίσκονταν μέσα στην επιχείρηση.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να δώσει τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη που ένιωσε έντονη αδιαθεσία καθώς επιχειρούσε μέσα στο κατάστημα.



Κάτοικοι της περιοχής αγωνιούν με την κατάσταση καθώς καίγονται και εύφλεκτα υλικά ενώ έχουν κοπεί και καλώδια της ΔΕΗ αυξάνοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Στην περιοχή υπάρχει και διακοπή ρεύματος ενώ η βλάβη στα καλώδια αναμένεται να αποκατασταθεί τις επόμενες ώρες.