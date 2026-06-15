Καιρός: Επιστρέφουν τα 34άρια τις επόμενες ημέρες – Η Πάτρα ανάμεσα στις πόλεις που θα «ψηθούν» από τη ζέστη

Πάνω από 67.000 κεραυνοί έπεσαν σε στεριά και ξηρά μέσα σε 5 ημέρες - Αυξημένη πιθανότητα για εκδήλωση βροχής στις 17 Ιουνίου

Τον καιρό των επόμενων ημερών για 6 μεγάλες πόλεις της χώρα μας αλλά και πληροφορίες για την τάση της θερμοκρασίας και την πιθανότητα βροχής, και πάλι σε αυτές τις περιοχές, δημοσίευσε ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτηση που έκανε στα social media σήμερα (15.06.2026). Ο γνωστός μετεωρολόγος θέτει ως «βάση» για την θερμοκρασία την 23η Ιουνίου για όλες τις περιοχές. Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί πως η θερμοκρασία στην Αττική έχει μπει σε τροχιά ανόδου, με το θερμόμετρο να δείχνει ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου αν και αναμένεται να ανέβει περισσότερο προς το τέλος του μήνα. Πιθανότητα για εκδήλωση βροχών «βλέπει» μεταξύ 17 και 18 Ιουνίου. Στον «αντίποδα», ο καιρός της Θεσσαλονίκης αναμένεται να παρουσιάσει τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις, με την θερμοκρασία να υποχωρεί πριν αγγίξει και πάλι τους 33 βαθμούς Κελσίου ενώ βροχές αναμένονται από τις 17 μέχρι τις 20 Ιουνίου. Στην Πάτρα, η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά, φτάνοντας τους 34 βαθμούς Κελσίου, με πιθανότητα βροχής στις 17 του μήνα. Το δεύτερο μισό της περιόδου αναμένεται θερμότερο και περισσότερο καλοκαιρινό για την αχαϊκή πρωτεύουσα. Στο Ηράκλειο, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς από τις 16 Ιουνίου ενώ στη συνέχεια θα υποχωρήσει. Στην κρητική πόλη αναμένεται μεγαλύτερη πιθανότητα βροχής από 19 έως 21 Ιουνίου ενώ ο καιρός αναμένεται να είναι ήπιος χωρίς ακραία ζέστη. Η Καβάλα από την άλλη, παραμένει η πόλη με τον πιο ήπιο καιρό καθώς η θερμοκρασία θα ανέβει στους 28 βαθμούς Κελσίου στις 22 Ιουνίου αν και εκεί αναμένεται να ενταθεί.

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Η Λάρισα από την άλλη, παραμένει η θερμότερη πόλη από τις υπόλοιπες 5, με την θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς ενώ η πιθανότητα βροχής να εμφανίζεται και εκεί στις 17 Ιουνίου. Η τάση δείχνει επιστροφή σε ζεστό και ξηρό καιρό μετά τις λίγες βροχές που θα εκδηλωθούν.

Πού θα βρέξει <iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=50&lon=14" frameborder="0"></iframe>

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά Η Αθήνα μπαίνει σε τροχιά σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας. Μετά από μια μικρή ανάπαυλα στα μέσα της περιόδου, ο υδράργυρος ανεβαίνει εκ νέου και προσεγγίζει τους 34°C γύρω στις 23 Ιουνίου. Το ενδεχόμενο βροχής περιορίζεται κυρίως στις 17 και 18 Ιουνίου, χωρίς να διαφαίνονται μεγάλα ύψη. Η γενική εικόνα είναι καθαρά καλοκαιρινή, με θερμότερες ημέρες προς το τέλος του δεκαημέρου. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία κορυφώνεται νωρίς, κοντά στους 31°C στις 16 Ιουνίου, και στη συνέχεια υποχωρεί σε πιο ήπια επίπεδα. Η θαλάσσια επίδραση συγκρατεί τις μεγάλες διακυμάνσεις, ενώ η πιθανότητα βροχής παραμένει μικρή και εντοπίζεται κυρίως στο διάστημα 19–21 Ιουνίου. Συνολικά, προβλέπεται ήπιος καιρός χωρίς ακραία ζέστη. Η Καβάλα διατηρεί τον πιο ήπιο θερμοκρασιακό χαρακτήρα. Η μέγιστη θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά και φτάνει περίπου τους 28°C στις 22 Ιουνίου. Η πιο αξιόλογη μεταβολή αφορά τη βροχή, με αυξημένες πιθανότητες κυρίως στις 17 Ιουνίου και πιο ασθενές σήμα τις επόμενες ημέρες. Στη συνέχεια ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία ενισχύεται. Η Λάρισα παραμένει η θερμότερη από τις έξι πόλεις. Μετά από πρόσκαιρη πτώση, οι μέγιστες ανεβαίνουν ξανά και φτάνουν περίπου τους 34°C στις 23 Ιουνίου. Η σημαντικότερη πιθανότητα βροχής εμφανίζεται στις 17 Ιουνίου, αλλά στη συνέχεια η αστάθεια περιορίζεται. Η τάση δείχνει επιστροφή σε ζεστό και ξηρό καιρό. Η Πάτρα εμφανίζει την πιο σταθερή ανοδική πορεία. Από σχετικά ήπιες θερμοκρασίες στην αρχή, ο υδράργυρος ανεβαίνει σταδιακά και πλησιάζει τους 34°C στις 22 Ιουνίου. Η πιθανότητα βροχής είναι μικρή και αφορά κυρίως τις 17 και 18 Ιουνίου. Το δεύτερο μισό της περιόδου αναμένεται θερμότερο και περισσότερο καλοκαιρινό. Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει πιο έντονες διακυμάνσεις. Μετά την αρχική άνοδο ακολουθεί μια προσωρινή υποχώρηση, πριν η θερμοκρασία επιστρέψει κοντά στους 33°C στις 23 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη πιθανότητα βροχής εντοπίζεται στις 17 Ιουνίου, ενώ ένα ασθενέστερο σήμα παραμένει έως περίπου τις 20 Ιουνίου. Προς το τέλος της περιόδου επικρατεί ξανά άνοδος της θερμοκρασίας.

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Πάνω από 67.000 κεραυνοί έπεσαν μέσα σε 5 ημέρες

Αστάθεια επικράτησε σε μεγάλο τμήμα της χώρας, και κυρίως τα ηπειρωτικά αυτής, κατά το διάστημα 8 έως 12 Ιουνίου 2026, με την κορύφωση αυτής την Παρασκευή 12/06. Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζεται το σύνολο των κεραυνών έως τις 23:40 της κάθε ημέρας. Σε αυτές διακρίνεται καθαρά η αυξημένη δραστηριότητα της Παρασκευής 12/06 με 25.831 εκκενώσεις επάνω από την ξηρά και 9.841 επάνω από τη θάλασσα. Συνολικά στο πενταήμερο καταγράφηκαν περισσότερες από 67.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, με το 53% αυτών να καταγράφεται την Παρασκευή 12/06. Η παρουσία αστάθειας τον μήνα Ιούνιο είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Άλλωστε τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο εμφανίζεται στη χώρα μας η μεγαλύτερη συχνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων στην ξηρά.