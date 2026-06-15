Κάτω Αχαΐα: Συνελήφθη πατέρας όταν εντοπίστηκε ο 12χρονος γιος του να οδηγεί αυτοκίνητο

Δικογραφία και σε βάρος της μητέρας – Το παιδί κινούνταν σε κεντρικούς δρόμους με κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας στην Κάτω Αχαΐα, έπειτα από περιστατικό που αφορούσε την οδήγηση αυτοκινήτου από τον 12χρονο γιο του.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο να οδηγεί όχημα, ιδιοκτησίας της μητέρας του, σε κεντρικά σημεία της πόλης όπου υπήρχε αυξημένη διέλευση οχημάτων και πεζών.
Από την έρευνα προέκυψε ότι η πράξη αυτή εξέθεσε τον ανήλικο σε σοβαρό κίνδυνο, ενώ υπήρχε και ενδεχόμενο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.
Σε βάρος του πατέρα σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και συνελήφθη, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, διέφυγε της προσοχής του η κίνηση του παιδιού. Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος της μητέρας του 12χρονου.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
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