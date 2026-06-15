Ναύπακτος: Σε εφαρμογή από σήμερα η πεζοδρόμηση των παραλιακών οδών Γριμπόβου και Ψανής

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, σε εφαρμογή το μέτρο της πεζοδρόμησης στις οδούς Καθόδου Δωριέων (παραλιακή οδός Γριμπόβου) και Ναυμαχίας Ναυπάκτου (παραλιακή οδός Ψανής).

Για την οδό Καθόδου Δωριέων, το μέτρο θα ισχύσει έως μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του σχολικού έτους τον Σεπτέμβριο, καθώς και από 26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου, λόγω της εμποροπανήγυρης του Αγίου Δημητρίου, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 157/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την οδό Ναυμαχίας Ναυπάκτου, το μέτρο θα ισχύσει έως μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του σχολικού έτους τον Σεπτέμβριο 2026.