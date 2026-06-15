Πάτρα: Έσπασε την πόρτα του σπιτιού της μητέρας του και φέρεται να την περιέλουσε με βενζίνη

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας αναστάτωση στους ενοίκους πολυκατοικίας και την άμεση επέμβαση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας μετέβη στο διαμέρισμα όπου διαμένει η μητέρα του, σε πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Καλαμογδάρτη και Καραϊσκάκη, και φέρεται να έσπασε την πόρτα της κατοικίας προκειμένου να εισέλθει στο εσωτερικό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται στη συνέχεια να περιέλουσε τη μητέρα του με βενζίνη, χωρίς ωστόσο να υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη, καθώς το περιστατικό αποτράπηκε εγκαίρως. Η γυναίκα υπέστη ισχυρό σοκ από όσα εκτυλίχθηκαν, ενώ γείτονες και περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο την κατάσταση και οδήγησαν τον άνδρα στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, όπου και κρατείται.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους και τους αυτόπτες μάρτυρες.