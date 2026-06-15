Μουντιάλ 2026: Ισπανία, Βέλγιο και Γιώργος Δώνης μπαίνουν στη δράση

Η δράση στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται το απόγευμα – βράδυ της Δευτέρας (15.06.2026) αλλά και τα ξημερώματα της Τρίτης (16.06.2026), με τον 7ο και 8ο όμιλο και κάνουν πρεμιέρα και τις Ισπανία και Βέλγιο να μπαίνουν στη δράση.

Η Ισπανία αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι στο εναρκτήριο ματς του 8ου ομίλου του Μουντιάλ του 2026, ενώ το Βέλγιο “κοντράρεται” με την Αίγυπτο για τον 7ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα σε αυτά τα γκρουπ θα ολοκληρωθεί τα χαράματα της Τρίτης (16.06.2026) με τα Ιράν – Νέα Ζηλανδία (7ος όμιλος) και Σαουδική Αραβία – Νέα Ζηλανδία (8ος όμιλος).

Θυμίζουμε ότι στον πάγκο της Σοαυδικής Αραβίας βρίσκεται ο Γιώργος Δώνης.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

15/06 19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι / ΕΡΤ2 Σπορ

15/06 22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος / ΕΡΤ2 Σπορ

16/06 01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη / ΕΡΤ2 Σπορ

16/06 04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία / ΕΡΤ1