Οι οπαδοί της Ιαπωνίας καθάρισαν την εξέδρα τους μετά το 2-2 με την Ολλανδία στο Μουντιάλ του 2026

Η Ιαπωνία έφερε 2-2 με την Ολλανδία, στην πρεμιέρα των δυο ομάδων στο Μουντιάλ 2026, με τους οπαδούς της ομάδας από την Ασία να έχουν έντονη παρουσία στις εξέδρες του “Ντάλας Στέιντιουμ” και να ξεχωρίζουν για μια ακόμα φορά με τη συμπεριφορά τους.

Οι φίλοι της Ιαπωνίας πανηγύρισαν έξαλλα το γκολ του Καμάντα στο 89′ με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 2-2 κόντρα στην Ολλανδία και λίγο μετά το σφύριγμα της λήξης, έκαναν αυτό που μας έχουν συνηθίσει να κάνουν. Πήρα σακούλες σκουπιδιών και καθάρισαν το… χαμούλη που άφησαν στην εξέδρα τους.