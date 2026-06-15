Οι οπαδοί της Ιαπωνίας καθάρισαν την εξέδρα τους μετά το 2-2 με την Ολλανδία στο Μουντιάλ του 2026

Για μια ακόμα φορά, οι φίλοι της Ιαπωνίας έδειξαν την κουλτούρα τους
Η Ιαπωνία έφερε 2-2 με την Ολλανδία, στην πρεμιέρα των δυο ομάδων στο Μουντιάλ 2026, με τους οπαδούς της ομάδας από την Ασία να έχουν έντονη παρουσία στις εξέδρες του “Ντάλας Στέιντιουμ” και να ξεχωρίζουν για μια ακόμα φορά με τη συμπεριφορά τους.
Οι φίλοι της Ιαπωνίας πανηγύρισαν έξαλλα το γκολ του Καμάντα στο 89′ με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 2-2 κόντρα στην Ολλανδία και λίγο μετά το σφύριγμα της λήξης, έκαναν αυτό που μας έχουν συνηθίσει να κάνουν. Πήρα σακούλες σκουπιδιών και καθάρισαν το… χαμούλη που άφησαν στην εξέδρα τους.
“Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Είναι σαν σεβασμός στα πάντα. Σεβασμός προς τους παίκτες, στους οπαδούς, αλλά και προς το στάδιο. Είναι τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ κι έτσι δεν θέλουμε να κάνουμε σκουπίδια και να τα αφήσουμε. Αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε” εξήγησε μια οπαδός της Ιαπωνίας, σε video που προβλήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της FIFA στα social media.
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