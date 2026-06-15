Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Βούλγαρος για κατασκοπεία, φωτογράφιζε πρώην στρατόπεδο

Είχε αποθηκευμένη φωτογραφία πρώην στρατοπέδου σε drone
Σύλληψη για υπόθεση κατασκοπείας στη ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου.
Ένας 35χρονος Βούλγαρος συνελήφθη από τις αρχές όταν βρήκαν φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο της περιοχής.
Συγκεκριμένα, οι αστυνομία μετά από καταγγελία πολίτη για την υποψία της κατασκοπείας στην ανατολική Θεσσαλονίκη, ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο άνδρας πετούσε drone στην περιοχή.
Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή.
Στο όχημά του βρέθηκε το drone, ενώ από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη του εντοπίστηκε θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη, στην Καλαμαριά.
Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, με την κατηγορία της κατασκοπείας και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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