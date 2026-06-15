Ο Light και η σύζυγός του βάφτισαν τον γιο τους

Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Τον γιο τους βάφτισαν ο Light και η σύζυγός του την Κυριακή 14 Ιουνίου.
Ο τράπερ και η Άννα Θεοδωρίδη έκαναν γνωστή την είδηση δημοσιεύοντας φωτογραφικό υλικό στο Instagram, με τους δύο γονείς να είναι ντυμένοι ασορτί, με λευκές και μπεζ αποχρώσεις. Ο Light είχε επιλέξει ένα λευκό πουκάμισο και μπεζ παντελόνι, ενώ η σύζυγός του ένα κρεμ φόρεμα, μίνι, με ημιδιάφανη κάπα. Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε σε ένα εκκλησάκι δίπλα στη φύση, με λίγους καλεσμένους και λιτό στολισμό, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Δείτε τις φωτογραφίες
Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας πραγματοποιήθηκε και ο γάμος του ζευγαριού. Η Άννα Θεοδωρίδη αποκάλυψε τον Φεβρουάριο πως είναι παντρεμένοι, σημειώνοντας πως ακόμα δεν έχουν κάνει το πάρτι που θα ήθελαν για να το γιορτάσουν.
Ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, την οποία κράτησαν για αρκετό διάστημα κρυφή.
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