Ο Light και η σύζυγός του βάφτισαν τον γιο τους

Τον γιο τους βάφτισαν ο Light και η σύζυγός του την Κυριακή 14 Ιουνίου.

Ο τράπερ και η Άννα Θεοδωρίδη έκαναν γνωστή την είδηση δημοσιεύοντας φωτογραφικό υλικό στο Instagram, με τους δύο γονείς να είναι ντυμένοι ασορτί, με λευκές και μπεζ αποχρώσεις. Ο Light είχε επιλέξει ένα λευκό πουκάμισο και μπεζ παντελόνι, ενώ η σύζυγός του ένα κρεμ φόρεμα, μίνι, με ημιδιάφανη κάπα. Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε σε ένα εκκλησάκι δίπλα στη φύση, με λίγους καλεσμένους και λιτό στολισμό, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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