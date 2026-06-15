Πάτρα: Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Βασίλη Μαστρογιάννη για τη σύγχρονη προοδευτική διακυβέρνηση

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 20:30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Φιλοποίμενος 24, 3ος όροφος) η παρουσίαση του νέου βιβλίου του συγγραφέα Βασίλη Μαστρογιάννη με τίτλο «Με Αρμονία από τη θεωρία στην πράξη – Για μια σύγχρονη προοδευτική διακυβέρνηση».

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο αναπληρωτής τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Ταπεινός, ενώ για το περιεχόμενο και τα ζητήματα που αναδεικνύει το βιβλίο θα τοποθετηθούν διακεκριμένοι ομιλητές από τον χώρο της πολιτικής επιστήμης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της δημόσιας ζωής.

Συγκεκριμένα, θα μιλήσουν ο Λευτέρης Καρχιμάκης, λέκτορας Πολιτικών Επιστημών και υπεύθυνος Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο εγκληματολόγος και πρώην πρύτανης Γιάννης Πανούσης, μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης και του Τομέα Δικαιοσύνης και Θεσμών του ΠΑΣΟΚ, καθώς και ο καθηγητής και αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει ο δημοσιογράφος Αχιλλέας Ροδίτης.